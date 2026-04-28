28 april 2026
LÄSKFABRIKEN ÅTERVÄNDER – ÅBRO SLÄPPER SOCKERFRI LÄSK

Åbro Bryggeri realiserar "Läskfabriken" och släpper nu ett sockerfritt sortiment. Foto: Pressbild

NYHETER 28 april 2026 12.13

Här kommer en stor nyhet från Åbro Bryggeri. Läskserien "Alla Tiders" fasas ut och varumärket "Läskfabriken" återvänder. Sortimentet blir nu sockerfritt.

"Läskfabriken" lanserades för första gången av Åbro Bryggeri i slutet av 1990-talet, men ersattes under 2000-talet av varumärket "Alla Tiders". 

Nu väljer Åbro att återuppväcka "Läskfabriken" och sortimentet uppdaterades. Fokus har legat på att möta efterfrågan av sockerfria alternativ utan att kompromissa med smaken. 

– Med lanseringen av Läskfabriken är ambitionen att förena det bästa av två världar: nostalgiska favoriter som samtidigt följer marknadens trend genom att vara sockerfria, säger Sofia Sandelius, varumärkeschef på Åbro Bryggeri, i ett pressmeddelande.

Ny design

I samband med lanseringen blir det också ett uppdaterat designuttryck med inspiration från hantverksläsk, där ett småskaligt och genuint formspråk beskrivs möta en modern estetik. 

Det nya sockerfria läsksortimentet rullas ut den här veckan hos Åbro Bryggeris restaurangkunder och innehåller smakerna Hallonsoda, Fruktsoda, Cola, Apelsin och Krusbär.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

