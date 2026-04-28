Dackelån imponerade stort när Västervik föll i träningsmatchen

Noel Wahlquist och Avon van Dyck förenades för en kväll när Västervik i kväll tog emot Indianerna i en träningsmatch. Västervik förlorade men Dackelånet van Dyck imponerade med att rada upp heatsegrar och även sätta nytt banrekord. Foto: Simon Henriksson

Västervik Speedway blev rejält frånåkta efter paus i kvällens träningsmatch mot Indianerna. 26-28 blev till slut 36-54 efter 16 heat. Mest imponerade dock en ung Dackeförare som hade lånats in till hemmalaget.

Inför matchen sa nye lagledaren Micke Teurnberg att syftet med träningsmatchen var att killarna i laget skulle få komma igång tidigare, få träna under tävlingsmässiga förhållanden och framför allt få lära känna sin hemmabana.

I ett ungt Västervikslag saknades två förare från dagens planerade sjua, Jacob Thorssell som var sjuk samt Villads Nagel. För den senare körde laget riders replacement, medan man lånade in Avon van Dyck som ersättare för Thorssell. Och som den unge Dackeföraren van Dyck körde.

Dubbla banrekord

Van Dyck vann sina fyra första heat (nollade i det femte), körde in tolv poäng och slog framför allt dubbla banrekord. Han inledde med 57,1 sekunder, vilket han sedan putsade till 56,5 i mitten av matchen.

Ställningen i paus var 26-28 och matchen kändes då vidöppen. Efter paus växlade dock gästerna från Kumla upp och visade hemmaförarna ryggen. Slutsiffrorna skrevs så småningom till 36-54 inför knappt 1 000 åskådare i publiken.

Om en vecka inleds Bauhausligan, för Västerviks del med hemmamatch mot Piraterna. Då kommer laguppställningen att se helt annorlunda ut jämfört med vad den gjorde i dag.

Artikeln uppdateras med individuella förarpoäng senare.