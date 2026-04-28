Lokala fotbollsprofilerna har bytt sport: "Träningsform som passar"

Fotbollen är utbytt mot slädar och sandsäckar. VIF-veteranen Rickard Thuresson har fastnat för populära Hyrox – och deltog i en hybridtävling i Oskarshamn i helgen ihop med en annan lokal fotbollsprofil i Erik Petersson. – Det är en träningsform som passar mig och det var roligt att testa på att mäta sig med andra, säger han.

Rickard Thuresson har varit Vimmerby IF trogen under hela sin karriär och spelat över 400 A-lagsmatcher i den gulsvarta tröjan. Många mål har det också blivit för den rutinerade anfallaren – men just nu är siktet inställt på något annat. I helgen tävlade 39-åringen i den växande träningsformen Hyrox som kombinerar löpning och funktionella styrkeövningar. ”Thure” och förre backklippan Erik Petersson, som på fotbollsplanen representerat klubbar som Frödinge/Brantestad SK, Vimmerby IF, Storebro IF och Gullringens GoIF, utgjorde ett starkt tvåmannalag i hybridtävlingen i Oskarshamn.

– Vi har inte tävlat tidigare och det var lite nervöst innan och svårt att veta vilket tempo man ska ligga på. Det är lätt att gå ut för hårt och bli väldigt trött, säger Rickard Thuresson.

Åtta olika styrkeövningar

Under tävlingen springer man ihop med sin partner och delar på övningarna. Det är stationer med helkroppsövningar som SkiErg, slädpress, släddrag, burpees med längdhopp, rodd och utfall med sandsäck. Totalt åtta styrkeövningar och mellan varje station springer deltagarna en bestämd sträcka. Vanligtvis en kilometer lång men under hybridtävlingen i Oskarshamn var distansen 600 meter.

– Det är roligt att ha något annat än fotboll som är kopplat till tävling. Det är viktigt att båda försöker hålla ett liknande tempo på övningarna, annars får den andra vänta. Jag har inte sprungit så mycket och både jag och Erik väger närmare 100 kilo så vi bestämde oss för att ligga runt 4.20 per kilometer och det gick bra. Vi sprang in på totalt 52 minuter och jag vet inte alls om det är bra eller dåligt. Men det var roligt att testa och vi har redan pratat om att åka på en tävling i Linköping i augusti.

Annons:

Gäng som tränar ihop

Tre av de 17 lagen i Oskarshamn var ett gäng som tränar ihop på Träningshuset i Vimmerby. Utöver Rickard och Erik deltog Tove Strand och Sandra Östlund samt Rikard Samuelsson och Oscar Stenfelt.

– Vi är ett gott gäng därnere och det är roligt att köra ihop. Just nu är lokalerna inte anpassade fullt ut men på sikt kommer det bli mer sådant vilket är jättekul. Hyrox är enkla övningar och en träningsform som alla kan testa på och klara av. Jag har fastnat för det här nu, sedan om det blir det på sikt får vi se, säger han.

Hyrox har vuxit explosionsartat de senaste åren både i Sverige och internationellt. Just nu pågår ett arbete för att försöka få in tävlingsformen som en OS-gren i Brisbane, Australien 2032.

– Det hade såklart varit väldigt roligt om det blev så.

"Kanske färdig för gott"

Fotbollen då? Ja, Rickard Thuresson verkar inte helt ha stängt dörren men 39-åringen har ännu inte gjort någon träning med Vimmerby IF.

– Jag skulle ha tränat förra söndagen men ville förbereda mig för det här i stället. Någon träning ska jag ner och köra i alla fall.

Formen verkar finnas där?

– Det tror jag. Jag är nog bättre tränad än de flesta därnere, haha.

Du var inte sugen på att kliva ut på Gullemon och spela derbyt?

– Nja, inte fullt ut. Hade jag varit med i surret och tugget hade det varit en annan sak, nu är tanken bara att testa att träna så får vi se. Jag kanske är färdig för gott, jag vet inte.