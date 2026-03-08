DEBATT: Stolt vinnare av Kalmar kommuns jämställdhetspris 2026

På internationella kvinnodagen vill vi på LF Kalmar lyfta vikten av ett långsiktigt och konsekvent arbete för ökad jämställdhet. Inte som något vi firar en dag om året, utan som en grundläggande rättighet för alla, varje dag. Vi är stolta över att fått ta emot Kalmar kommuns jämställdhetspris och att vårt arbete för ekonomisk jämställdhet uppmärksammas.

Jämställdhet handlar om att varje människa, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och frihet att forma sitt liv. Vi vet att det fortfarande finns utmaningar såsom löneskillnader, normer och ojämlik fördelning av ansvar, men vi tror på förändring. Det är ett arbete som aldrig blir färdigt och vi vill vara en del av den kraft som driver utvecklingen framåt.

Genom konkreta verktyg, utbildning och samarbeten har vi på LF Kalmar tagit steg mot att minska ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män som befinner sig i småbarnsåren i vårt län. Vårt mål är att alla ska ha samma chans till trygghet och frihet och att vårt arbete ska ge ringar på vattnet, både i och utanför vår organisation.

*

Vi vill också ge vidare: prispengarna från jämställdhetspriset skänker vi till Kvinnojouren i Kalmar, som gör ovärderliga insatser för kvinnor i vårt samhälle.

Jämställdhet är ingen kvinnofråga – det är en demokratifråga, en framtidsfråga och en fråga om vilket samhälle vi vill lämna efter oss. Tillsammans kan vi vara modiga och skapa förändring, varje dag.

Peter Lindvall,

Vd LF Kalmar