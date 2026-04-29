Efter överklagandet – här är de åtta som får köra busstrafiken

I oktober 2025 var regionens stora trafikupphandling för 2027-2037 klar. Den väckte dock omfattande kritik från framför allt mindre företag i branschen och besluten överklagades av flera parter.

Det ledde till att starten sköts fram ett helt år för de nya avtalen. Trafikupphandlingen berör linjetrafik, skolskjuts och särskilda persontransporter.

Domstolsprocessen har dragit ut på tiden och det fick regionen att aktivera en klausul som gjorde att de befintliga avtalen förlängdes.

Nu meddelar Region Kalmar län att upphandlingen för linjetrafiken vunnit laga kraft.

"Efter att den rättsliga prövningen nu är avslutad står det klart att tilldelningsbeslutet fastställs. Avtalen omfattar all linjelagd busstrafik och skolskjuts samt en liten andel särskilda persontransporter", skriver regionen.

Här är företagen som får köra

Det totala kontraktsvärdet ligger på cirka 6,5 miljarder kronor över tio år. De åtta trafikföretag som ska utföra trafiken mellan 2028 och 2038 har nu fått avtalen skickade till sig från regionen.

– Genom de nya trafikavtalen lägger vi grunden för linjetrafik och skolskjuts med fordon som kommer rulla under nästan hela 2030-talet. Det är därför glädjande att den juridiska prövningen nu är avslutad. Det skapar goda förutsättningar för att ge Kalmar länstrafiks kunder en ännu bättre reseupplevelse när det nya avtalet träder i kraft, säger trafikdirektören Mattias Ask i ett pressmeddelande.

Med anledning av den prövningsprocess som pågått har trafikstarten flyttats fram till augusti 2028.

"Detta för att säkerställa att trafikföretagen hinner få hem de nya fordonen och förbereda trafikstarten på ett tryggt sätt", skriver regionen.

De åtta vinnande trafikföretagen är Bergkvara AB, Buss i väst AB, Busspecialisten i Småland AB, Go-Ahead AB, Nilsbuss AB, Stegos begagande bildelar, Vikbolands Taxi 160 000 AB och Vy buss AB. Totalt handlar det om 391 upphandlade fordon.