DEBATT: Underlätta parkering vid vårdkallelse till sjukhus

Vid regionfullmäktiges senaste sammanträde var frågan om parkeringsbiljetter för patienter som kallats till sjukhus återigen uppe till debatt. Senast vid novembersammanträdet debatterade jag frågan med regionrådet Mattias Adolfsson (S) och ställde frågan ”Varför vill inte majoriteten (SVC) göra det lite enklare för patienterna?” Regionrådet valde att helt ignorera frågan och avstod från att svara på den.

Kalmar län har ett generöst och välfungerande system där patienten får en biljett till kollektivtrafiken tillsammans med kallelsen. Kollektivtrafiken är dock inte tillgänglig för alla invånare i regionen. För många är det en bilresa på egen bekostnad som är nödvändig eller i alla fall mest lämplig. Flera gånger har Kristdemokraterna lyft frågan om att skicka med en parkeringsbiljett tillsammans med kallelsen.

Det skulle inte bara minska kostnaden för patienten utan skulle framförallt göra det enklare att parkera, utan att behöva oroa sig för att installera rätt parkeringsapp och få den att fungera tillsammans med en betallösning. Vid det senaste sammanträdet upprepade jag min fråga till regionrådet. Inte en utan två gånger.

Inte heller nu tyckte regionrådet att det var värt mödan att gå upp i talarstolen för att svara på min fråga. Det är tydligt att omsorgen om patienter som inte bor nära en busshållplats är obefintlig från socialdemokraterna. Frågan kvarstår: Varför vill inte majoriteten göra det lite enklare för patienterna?

Ola Hammarbäck (KD), Vimmerby

Ersättare i regionfullmäktige