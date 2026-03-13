DEBATT: Arbetarkvinnor i länet skulle få över 5 000 mer i månaden om de jobbade heltid

Bara hälften av Sveriges arbetarkvinnor har en fast heltidsanställning. Den vanligaste orsaken är att de förvägras ett heltidsjobb. Det här förlorar kvinnor bland LO-förbundens medlemmar tusentals kronor på varje månad. Deltidsarbetet ger dem en lön som inte räcker till att leva ett gott liv. Och i förlängningen sämre pension. Den orättvisan vill LO göra något åt.

Det är en orättvisa som det går att räkna på. Om alla kvinnor i arbetaryrken i Kalmar län jobbade heltid skulle de i genomsnitt få 5 270 kronor mer i lön varje månad. Det visar nya siffror från LOs senaste beräkning av faktisk månadslön.

Det finns många anledningar till att kvinnor tjänar mindre än män. Bland annat att kvinnor och män har olika jobb och att mansdominerade arbeten värderas högre. Men vad gäller den grundläggande orättvisan att många arbetarkvinnor nekas heltidsjobb finns det en tydlig lösning. Det är att förkorta heltidsarbetstiden och samtidigt göra det möjligt för fler deltidsanställda att gå upp i arbetstid.

*

Arbetsgivarna har hittills sagt nej till tanken på sänkt arbetstid. Men vi vet att de alltid reagerat så historiskt och vi tänker inte ge oss. LO har begärt förhandlingar med Svenskt Näringsliv om sänkt veckoarbetstid för alla arbetare med bibehållen lön. När det gäller deltidsanställda behöver de inte kortare arbetstid, utan högre lön. LO anser att arbetstidsförkortning ska genomföras så att deltidsanställda arbetar lika många eller fler timmar, vilket blir en högre andel av en kortare veckoarbetstid. Och därmed högre lön.

Sverige har haft fyrtiotimmarsveckan som norm ända sedan 1973. Sedan dess har länder i vår omvärld sänkt arbetstiden.

*

Våra grannländer sänkte arbetstiden för flera decennier sen. I Danmark är veckoarbetstiden 37 timmar och då räknas ofta lunchen in. I Norge är den 37,5 timme. Det finns ingen anledning till att vi i Sverige ska arbeta mer än våra grannar. Precis som det inte finns någon anledning för arbetsgivare att tvinga kvinnor till deltidsjobb.

Att sänka veckoarbetstiden för alla och samtidigt ge ofrivilligt deltidsarbetande chans att jobba heltid är en frihets- och en jämställdhetsreform på flera sätt. Deltidsanställdas löner ökar. Med en arbetstidsreform för alla kommer fler få vardagspusslet att gå ihop. Fler kommer orka arbeta ett längre arbetsliv och därmed få högre pension.

Därför anser LO att det är dags nu. Ta steget in i framtiden, lämna fyrtiotimmarsveckan bakom oss och säkra heltidsjobb till kvinnor i arbetaryrken.

Erik Bouvin, ordförande LO Vimmerby