Avspark 2026: Johan är rivjärnet som FSBK alltid kan lita på

Johan Carlsson betyder massor för Frödinge/Brantestad SK med sitt hårda slit på fotbollsplanen. FBSK är nu sist ut av de lokala fotbollslagen att dra igång seriespelet och gör det med bortamatch mot Gunnebo IF på onsdagskvällen. Foto: Privat

Frödinge/Brantestad SK är tillbaka i division 6 efter en ettårig sejour i division 5. En spelare som FBSK alltid kan lita på är hårt jobbande anfallaren Johan Carlsson som håller lagsammanhållningen och trivselkänslan i föreningen högt.

32-årige Frödingesonen Johan Carlsson och hans lagkamrater i Frödinge/Brantestad SK har precis, på tisdagskvällen, genomfört sista träningspasset inför onsdagens efterlängtade premiärmatch när vår tidning ringer för att genomföra intervjun som sätter punkt för årets avsparkssäsong på fotbollssidan.

På grund av ojämnt antal lag i serien fick FBSK stå över premiäromgången och vänta ytterligare en vecka på sin seriepremiär. I kväll är det dags för premiär borta mot tippade topplaget Gunnebo IF.

– Vi har hunnit spela ett par B-lagsmatcher innan A-lagets premiär och det är kul att det kommer igång nu. Det är vad man har längtat till och vad man tränar för under hela försäsongen, säger Johan Carlsson.

Tillbaka i division 6

Frödinge/Brantestad SK upplevde en motig fjolårssäsong som nykomling i division 5, trillade ur direkt och är tillbaka i division 6 där de har huserat under de senaste säsongerna.

– Jag tänker att det ska bli roligt att börja om i division 6 igen och kämpa på. Jag hoppas väl att den här säsongen ska gå bättre än den förra. Det känns som att vi har något bra på gång. Vi har en träningsvillig grupp och ett kollektiv som kämpar för varandra. Jag tycker att det känns bra på träningarna så det finns goda förhoppningar om ett lyckat år.

Hur lyder målsättningen?

– Vi ska vara med och fightas i toppen. Det tycker jag är fullt rimligt med det laget vi har.

Nytt ledarskap på bänken

Patrik Nilsson är ny huvudtränare i FBSK till årets säsong. Han har en bred idrottsbakgrund som spelare i bland annat Vimmerby Hockey och Gullringens GoIF. Som fotbollstränare har han haft uppdrag i både Djursdala SK och Södra Vi IF.

– En ny röst i gruppen skapar alltid en förändring och ”Patte” har kommit in med nya idéer så det ska bli spännande att se hur vi står oss nu när serien drar igång. Inför första matchen frågar man sig ”hur står vi oss gentemot andra lag?” ”har vi gjort rätt saker?” och ”har vi sprungit tillräckligt? ”Patte” är lite old school och sett till att vi har sprungit en del på försäsongen. Det är roligt och det är det jag själv jag är uppväxt med.

Skulle du säga att det har varit mycket löpträning under föräsongen?

– Jag har haft tränare som det har varit mer löp med, men jag tycker att det är kul att springa och på försäsongen har jag inga problem med det.

"Hårda jobbet jag får stå för"

Bortsett från en juniorsäsong i Vimmerby IF en gång i tiden har Johan Carlsson alltid varit moderklubben FBSK trogen.

– Jag hade ett uppehåll på några år, vilket gör att jag är inne på 13:e säsongen i seniorlaget. ”Robban” (Robert Nilsson, målvakt i FBSK) är inne på 20:e säsongen så jag ligger i lä där.

Johan Carlsson betyder massor för laget genom att vara ett hårt jobbande och rivig anfallare som är svår att veta var man har på planen.

– Min spelstil är väl att vara jobbig att möta. Tekniken är inte bländande så det är det hårda jobbet som jag får stå för. Jag jobbar alltid på, kämpar till sista stund och försöker bidra med lite jävla anamma.

Johan Carlssons namn är ständigt återkommande i FBSK:s laguppställningar oavsett om det rör sig om A- eller B-lag.

– Det är väl den filosofin jag har, att man alltid vill ställa upp för laget. Jag tycker att det är roligare att spela matcher än att träna och är jag hel, frisk och orkar är jag med och spelar. Jag märker dock att jag har blivit äldre, orkar inte lika mycket längre och känner av kroppen mer nu än vad jag gjorde förr, säger Johan Carlsson.

"Folk har valt att stanna i klubben"

Allmänt känt kopplat till FBSK är sammanhållningen och gemenskapen.

– Kollektivet är och har alltid varit bra i Frödinge oavsett om vi har gått tungt eller bra. Folk ställer upp och kommer på träningar.

Johan Carlsson uppskattar vad spelare och ledare har byggt upp och skapat i föreningen.

– Man får ju ändå säga att vi har gjort någonting bra med att folk har valt att stanna i klubben så länge. Det handlar om att man trivs och det är många spelare i laget som har FBSK som moderklubb. Det får man ändå se som något positivt och bra. Det är bra grabbar i laget och nyförvärven kommer in i gruppen bra. Det kanske inte alltid är roligt att gå till träningen, men det är tugget och sammanhållningen före och efter träningar och matcher som man går dit för och uppskattar.

Hur många fler fotbollssäsonger har du i dig?

– Det kan jag inte säga, säger han och skrattar.

– Jag har lyckligtvis varit skadefri och hade en ambition om att spela till FBSK fyller 100 år 2029, men vi får se vad familjen tycker om ytterligare tre säsonger. Så länge B-lag finns är det alltid kul att lira där.