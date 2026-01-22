STOR PIMPELFISKECUP I VIMMERBY OCH HULTSFRED TILL HELGEN

En stor pimpelfiskecup väntar i Vimmerby till helgen – med 90 procents säkerhet. En sjö i Vimmerby kommun och en i Hultsfred har hittats. Foto: MostPhotos

Till helgen planeras en stor tvådagarscup i pimpelfiske i Vimmerby och Hultsfred. Över hundra deltagare väntas och med över 90 procents sannolikhet håller isarna för tävling.

Det är Stångådalens SFK som planerar att arrangera en tvådagarscup i pimpelfiske under lördag och söndag. Förhoppningen är att locka över hundra deltagare från södra och mellersta Sverige.

Under lördagskvällen hålls en tävlingsbuffé på Björkbackens Karaktärshotell, som är en av sponsorerna tillsammans med nätbutiken WiM Ice Fishing och Sportfiskarnas Kalmardistrikt.

Nu under torsdagen testas de två aktuella sjöarnas is, men redan i dag kan tävlingsledningen till 90 procent säga att det kommer bli tävling.

– Tävlingen ingår i den landsomfattande Cupen Pimpelsport Cup och därför tror vi att många kommer, säger tävlingsledaren Jimmie Dahlström, aktiv i Stångådalens SFK.

– Det här är bra reklam för Vimmerby och vi har behov av att stärka besöksnäringen även vintertid. Därför ställer vi upp och sponsrar, säger Micael Glennfalk från Karaktärshotellet.

Ska bli årligt återkommande

De stora sjöar som testats i södra Östergötland och norra Småland har inte ansetts säkra och framför allt inte längre ut i sjön. Nu tror man sig ha hittat en sjö i Vimmerby kommun och en i Hultsfreds kommun som kan hålla de minst tio centimeter is som krävs.

"Man vill ha en tjock iskärna över hela sjön och inte bara frusen snöis. Kylan varierar betydligt på olika platser. Det finns områden som fått mer kyla och mindre snö, det är där man söker nu. Dessutom blir det inga plusgrader dagarna framåt", skriver Stångådalen i ett pressmeddelande.

Under torsdagen gick man ut med en preliminär inbjudan i sociala medier och definitivt besked ska komma antingen i kväll eller under fredagsmorgonnen. Klubben avser att återkomma med den här tvådagarscupen varje år framöver.

"Liknande cuper i landet kan locka mellan 100 och 200 pimplare och det är målet även för cupen i Vimmerby", skriver man.

– Vi har köldhål på olika platser i området. Det märker vi när vi är ute. Vissa sjöar har mycket osäker is medan andra har säker is. Sammantaget innebär det att ska man ut på sjön måste man veta hur den isen är byggd. Efter mildvädret nu när snön smält, och det blir kallt, får vi en stöpis som är mycket osäker. Finns det en stark kärnis under så förstärker stöpisen, men finns inte den så blir stöpisen väldigt förrädisk, säger Micael Glennfalk, själv tävlingspimplare.

Man beskriver sig vara mycket noggranna när man säkrar en sjö för en tävling.

– När vi provar is är vi flera personer, har räddningslinor med oss och givetvis isdubbar, ispikar och borr. En tävling på en sjö innebär inte att isen är säker på alla sjöar i området. Det varierar mycket och därför är vi mycket noga när vi säkrar en sjö för en tävling.