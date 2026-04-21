DEBATT: Region Kalmar län i topp med rimliga patientlistor

Samtidigt som larmrapporterna om vårdkris duggar tätt visar siffror från Region Kalmar län gång på gång något annat. Vårt län visar att det är möjligt att organisera vården så att den fungerar, både för patienter och för medarbetare.

I en arbetsmiljöenkät från Sveriges läkarförbund uppger 73 procent av läkarna på vårt läns hälsocentraler att de har ett rimligt antal patienter. Nationellt är motsvarande siffra bara 24 procent. Sju av tio läkare i Sverige säger att de har för många patienter.

De goda resultaten som vi ser i Region Kalmar län kommer inte som av en slump. Utan de är resultatet av medarbetarnas insatser, deras engagemang och medvetna politiska prioriteringar under en lång tid.

Vi i SCV-majoriteten vet vad som händer när en läkare har för många patienter. Patientsäkerheten försämras, tillgängligheten sjunker och arbetsmiljön blir ohållbar. Det bekräftas också i Läkarförbundets rapport, där en majoritet av läkarna i landets primärvård ansvarar för fler patienter än vad som är rimligt.

*

Men vi vet också motsatsen. När patientlistorna är rimliga ökar kontinuiteten, kvaliteten stärks och fler patienter får möjlighet att möta samma läkare över tid. Det skapar trygghet, inte minst för äldre och personer med stora vårdbehov. Dessa grupper har varit i särskilt fokus i vårt län där 9 av 10 med störst behov nu har en fast läkare. Samtidigt visar sambanden tydligt att regioner där fler läkare har rimliga patientlistor också får bättre resultat i patienternas upplevelse av tillgänglighet och kvalitet.

Det är precis det vi ser i Kalmar län.

Under lång tid har vi valt att stärka primärvården. I vårt län jobbar vi för att varje dag bli lite bättre, där medarbetarnas utvecklingsförslag och engagemang tas tillvara. Vi har också sett till att ordentligt finansiera primärvården och arbeta systematiskt med läkarförsörjning. Men det handlar lika mycket om hur vården organiseras. Fler professioner runt patienten, bättre teamarbete och ett tydligt fokus på kontinuitet.

*

Primärvården är navet i hälso- och sjukvården. Det är där människor först möter vården, där relationer byggs och där mycket kan lösas i tid. När primärvården fungerar slipper patienter onödigt lidande och trycket på sjukhusen minskar. Det är så vi bygger en fungerande vårdkedja.

Tyvärr ser vi en annan utveckling nationellt. Primärvårdens uppdrag har vuxit, andelen äldre i blir alltfler i förhållande till de i arbetsför ålder men resurserna från nuvarande regering har inte följt med i samma takt.

Vi vill se fler läkare i primärvården. Det är helt nödvändigt. Men det räcker inte. Det handlar också om arbetsmiljö, organisation och att ge läkare förutsättningar att göra sitt jobb. Nya digitala lösningar kan bidra, men grunden är fortfarande tid för patienten.

*

Vi är stolta över de resultat som nu syns i Region Kalmar län. Men vi lutar oss inte tillbaka. Arbetet fortsätter, för att ännu fler ska få en fast läkarkontakt och en trygg vård nära sig.

I grunden handlar det om något enkelt. En stark primärvård är grunden för en jämlik och fungerande sjukvård. Den byggs inte av sig själv.

Mattias Adolfson (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen

Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård

Lena Granath (V), regionråd och personalutskottets ordförande