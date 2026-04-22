DEBATT: Energistödet måste omfatta även hyresrätter

Regeringens besked om åtgärder mot höga energipriser är välkommet. I en tid av ekonomisk oro är det avgörande att hushållen får stöd som faktiskt gör skillnad. Men utformningen av dagens elstöd rymmer tydliga brister – brister som riskerar att slå hårt mot både hyresgäster och fastighetsägare.

Som förslagen nu ser ut omfattas endast hushåll med egna elnätsavtal. Det innebär att över en miljon hushåll i flerbostadshus, där el ofta upphandlas kollektivt via hyresvärd eller bostadsrättsförening, helt eller delvis lämnas utanför. Detta trots att kostnaderna i slutänden bärs av de boende, genom hyran eller avgiften.

Konsekvensen blir en uppenbar orättvisa. Hushåll i villor kan få stöd för hela sin energianvändning – från uppvärmning till elbilsladdning – medan många lägenhetsboende endast får del av ett begränsat stöd för hushållsel, eller inget alls. Staten gör därmed skillnad på hushåll och hushåll, beroende på boendeform.

Samtidigt ökar pressen på fastighetsägare. Energikostnader utgör en betydande del av fastighetsförvaltningen, och kraftiga prisökningar påverkar såväl den dagliga driften som möjligheten att planera långsiktigt. När kostnaderna skenar hotas investeringar i underhåll, energieffektivisering och boendekvalitet.

Regeringen har hänvisat till att det är svårt att utforma stöd som når hushåll i flerbostadshus. Men den bilden är missvisande. Staten har redan tillgång till omfattande fastighets- och registerdata som används för beskattning och statistik. Genom att utgå från fastighetsnivå och låta stödet fördelas via fastighetsägare går det att skapa en modell som både är träffsäker och rättvis.

Att prioritera snabb utbetalning är förståeligt, men det får inte ske på bekostnad av rättvisa. Ett stöd som exkluderar stora grupper riskerar att underminera både legitimitet och effekt. På längre sikt krävs dessutom mer än tillfälliga stöd. Resurser bör i högre grad riktas mot energieffektivisering och minskad förbrukning, snarare än att enbart lindra effekterna av höga priser.

Men här och nu borde principen vara enkel: alla hushåll som betalar för sin energi ska också omfattas av stödet. Oavsett om man bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt.

Regeringen har fortfarande möjlighet att rätta till detta. För det är fullt görbart – om viljan finns.

Jonas Hellberg

Näringspolitisk ansvarig

Fastighetsägarna i Kalmar län