Femetta för FBSK borta mot Hultsfred i seriepremiären

Men det var Hultsfred som startade bäst och dominerade under de första 15 minuterna. Strax därefter satte gästernas Louise Andersson sitt första av tre mål, och sedan handlade det mesta om FBSK. Ställningen i paus var 0-3 och efter 90 minuter stod det 1-5 på tavlan.

– Det var väl som en premiärmatch brukar kunna vara. Inledningsvis stressar vi upp oss lite i onödan innan vi kommer in i det. Den sista halvtimmen av den första halvleken är vår bästa del av matchen. Sedan är det stabilt, även om vi har en del att jobba på i spelet. När vi väl lugnade ner oss och tog tag i det så kom målen framåt, säger FBSK-tränare Robin Bllomberg, som gav extra plus till slitvargen Amanda Sundberg på mittfältet samt hela backlingen.