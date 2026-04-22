Caderoth presenterad av Modo: "En klubb med större ambitioner"

Vimmerby Hockey har redan tackat av Arvid Caderoth. Nu är centern presenterad av seriekonkurrenten Modo. – Jag har trivts väldigt bra i Vimmerby. Förutsättningarna är dock lite annorlunda där och när jag hörde att Modo var intresserade kändes det väldigt kul, säger han till klubbens hemsida.

Arvid Caderoth svarade för 14 poäng på 50 matcher i grundserien men var framförallt viktig i tekningscirkeln och i det defensiva spelet där han tog ett stort ansvar. Att centern inte fortsätter i Vimmerby Hockey har varit klart under en längre tid och och nu har han presenterats av Modo.

– I Vimmerby har målet varit att hålla sig kvar och nu kommer jag till en klubb med större ambitioner. Det är en av de stora anledningarna till att jag valde Modo. Jag vill försöka så stor roll som möjligt och prestera bra för att på sikt ta oss upp till SHL. Mina styrkor är i det defensiva och jag jobbar för att utveckla den offensiva sidan också, säger Caderoth.

Sportchefen: "En ledartyp"

Sportchefen Henrik Gradin beskriver bland annat Caderoth som en pålitlig spelare som ”man vet vad man får ut av varje dag”.

– Arvid är en ledartyp, som spelar moget och är en stabil center. Han är också en av seriens främsta tekare. Vi är glada över att vi kunnat knyta upp honom på ett kontrakt över kommande två säsonger, säger han till klubbens hemsida.