Brand vid kyrkogården i Frödinge – så är läget på plats

Räddningstjänsten har larmats om en brand i en container vid kyrkogården i Frödinge.

Larmet kom vid 09.45-tiden på tisdagen. Ärendeomfattningen beskrivs som medel initialt.

– Det är rätt lugnt. Det är ingen spridningsrisk. Det är en container som är nedsänkt i ett betongfundament med staket runt om. Det har börjat brinna i den container. Vi håller på att släcka och fylla den och spridningsrisken är inte så stor, säger Roger Linder vid räddningstjänsten.

Varför det börjat brinna är oklart.

– Nej, ingen aning. Kyrkan vet inte heller. Det kan vara vad som helst som självantänder. Man har allt möjligt avfall i den där, men det var tur att de upptäckte det. Det är en mindre händelse.

