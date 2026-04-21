21 april 2026
Brand vid kyrkogården i Frödinge – så är läget på plats

BLÅLJUS 21 april 2026 09.55

Räddningstjänsten har larmats om en brand i en container vid kyrkogården i Frödinge.

Larmet kom vid 09.45-tiden på tisdagen. Ärendeomfattningen beskrivs som medel initialt. 

– Det är rätt lugnt. Det är ingen spridningsrisk. Det är en container som är nedsänkt i ett betongfundament med staket runt om. Det har börjat brinna i den container. Vi håller på att släcka och fylla den och spridningsrisken är inte så stor, säger Roger Linder vid räddningstjänsten. 

Varför det börjat brinna är oklart. 

– Nej, ingen aning. Kyrkan vet inte heller. Det kan vara vad som helst som självantänder. Man har allt möjligt avfall i den där, men det var tur att de upptäckte det. Det är en mindre händelse. 

Artikeln har uppdaterats.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

