DJURSDALAS TUNGA SMÄLL – NYCKELSPELAREN TAR EN PAUS

Djursdala SK har inlett seriespelet med två raka segrar. En spelare som har saknats i de två matcherna är Isack Thuresson. Nu meddelar tippade topplaget i division 5 att nyckelspelaren har tagit en paus från fotbollen.

Djursdala SK har vunnit mot både Höreda GIF och IF Stjärnan med 3–2 och står på maximala sex poäng efter två matcher. En spelare som har saknats i laguppställningen i båda matcherna är 33-årige offensive nyckelpjäsen Isack Thuresson.

Nu meddelar Djursdala SK att det beror på att han har valt att ta en paus från fotbollen.

"Ett mycket tråkigt besked för oss i DSK och något som naturligtvis försvagar oss som lag. I många år har han varit en bärande spelare för rödblått och han är en av de spelare som gjort allra flest mål för oss under 2020-talet. Isack Thuresson var även vår skyttekung den gångna säsongen", skriver Djursdala SK i ett pressmeddelande.

Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i DSK, tycker att det är tråkigt att klara sig utan Isack Thuresson som betyder massor för laget.

”Ett väldigt tråkigt besked och inte direkt det första man önskar sig. Isack som är en av våra allra mest rutinerade och framträdande spelare känner att tiden inte riktigt räcker till längre och känner inte heller samma glädje för fotbollen som förr. Nu har han tagit det här beslutet och det får vi acceptera, men vår förhoppning är självklart att den här pausen blir så kort som möjlig och att vi snart ser den långe på planen igen. Till dess gör vi det bästa vi kan ändå, men han kommer vara saknad”, säger Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i DSK.