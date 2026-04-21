Ovanligt lång insats vid soteld i Vimmerby kommun

Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en soteld i Halsebo i närheten av Södra Vi. Det visade sig handla om en ovanligt komplicerad historia.

Vid 13.40 hade räddningstjänsten fortfarande en stigande temperatur i murstocken.

– Det är knöligt och vi har en stigande temperatur, vi får inte loss någonting. Vi försöker få ned och mäter, men det är komplicerat, säger Roger Linder vid räddningstjänsten.

Finns det risk för att situationen förvärras?

– Vi har kontroll på var det är förhöjt, men jag kan inte säga ja eller nej på den frågan just nu.

Uppdatering 16.40:

Temperaturen har nu sjunkit och räddningstjänst och sotare väntas lämna platsen inom kort.

– Hade problem att få ned temperaturen och det var ett gammalt hus och en del omständigheter som gjorde att vi blev kvar. Vi fick ned temperaturen, men vi gjorde inte något särskilt åt det. Med tiden sjönk graderna och nu kan vi lämna, säger Roger Linder.