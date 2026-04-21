POLITIKER LÄMNAR SINA UPPDRAG EFTER RATTFYLLERI

En politiker med uppdrag i både Vimmerby och Hultsfred utreds för rattfylleri och lämnar sina politiska uppdrag.

Den politiker med uppdrag i både Vimmerby och Hultsfred som utreds för rattfylleri lämnar sina politiska uppdrag och ställer inte upp i höstens val.

Kvällen den 8 april inträffade en trafikolycka i Hultsfreds kommun. Bakom ratten satt en lokal politiker som fördes till sjukhus och nu utreds för rattfylleri. Politikern har uppdrag i både Vimmerby och Hultsfred och står på partiets lista inför valet till kommunfullmäktige i höst.

Mannen har i en intervju med vår tidning erkänt vad som har hänt.

”Det stämmer. Livet har sina motgångar så är det, men det är bara att blicka framåt. Jag kan inte sätta fingret på vad som gjort det här och jag har kämpat med det här en längre tid. Det har varit många bäckar små och det har gått upp och ned. Det här blir en väckarklocka för mig. Jag står för det jag gjort och ska se till att göra något åt det”, sa han till vår tidning förra veckan.

Styrelsen för partiets lokalavdelning hade ett sammanträde på måndagskvällen och har i samförstånd med berörd politiker kommit överens om att han med omedelbar verkan lämnar sina kommunala uppdrag och styrks från valsedlarna till kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Bakgrunden är det som inträffat under den senaste tiden.