Butiken i Vimmerby utsatt för ännu en stöld

Polisen har fått in en ny anmälan om ringa stöld från Intersport i Vimmerby, som ska ha skett i lördags.

Ytterligare en stöld har anmälts från Intersport i Vimmerby. Den här gången handlar det om ett par strumpor till ett värde av 178 kronor.

Anmälan kommer kort efter att butiken tidigare rapporterat en stöld av bland annat en jacka värd närmare 2 200 kronor samt ytterligare ett plagg för knappt 400 kronor.

Precis som vid den tidigare händelsen har personalen hittat spår efter stölden i form av kvarlämnade detaljer.

– Man har hittat rester efter stölden, jag tolkar det som prislapp och larm eller liknande, säger Hampus Haag vid polisen.

Det finns ingen misstänkt i nuläget.