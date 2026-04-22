STORBOLAGET INVESTERERAR 34 MILJONER I KOMMUNEN I ÅR

Eon gör i år omfattande investeringar för att stärka och modernisera elnätet i Vimmerby kommun. Totalt handlar det om 34 miljoner kronor under 2026. Investeringen är en del av bolagets största elnätsprogram någonsin.

Syftet med investeringen är enligt företaget att öka kapaciteten, korta anslutningsköerna och bygga ett mer robust elsystem för både tillväxt och beredskap.

Eon uppger att det finns ett kraftigt växande intresse för att ansluta till elnätet i Vimmerby kommun. Just nu finns ett 20-tal pågående ärenden, där den klart största efterfrågan gäller ny elproduktion, motsvarande omkring 640 MW. Det är i nivå med elbehovet för en stad i storlek med Malmö.

Samtidigt finns ett stort intresse för energilager, motsvarande cirka 150 MW, och även elanvändningen ökar. Bara under de senaste månaderna har upp till ett tiotal nya förfrågningar inkommit, skriver man i ett pressmeddelande.

”Växlat upp investeringstakten”

– Efterfrågan på el ökar snabbt, från både hushåll och företag. På vissa håll har utvecklingen gått snabbare än elnätets kapacitet. Därför har Eon växlat upp investeringstakten. Målet är kortare anslutningstider, ännu högre leveranssäkerhet och ett elnät som möter kundernas behov, nu såväl som i framtiden, säger Henrik Sjöberg, regionchef för Småland och Halland på Eon.

Under perioden 2024–2027 investerar Eon 27 miljarder kronor i elnäten i Sverige. Satsningen ska möjliggöra elektrifiering av transporter, industri och samhälle, samtidigt som elsystemets motståndskraft stärks mot extremväder, störningar och rustas för ett mer osäkert omvärldsläge, menar man.

300 miljoner på fyra år

– Elnätet är grunden för ett välfungerande samhälle, för lokal utveckling, nya jobb och klimatomställning. Men det är också en del av Sveriges beredskap. Ett starkare nät gör att vi kan återställa elförsörjningen snabbare och säkrare när något oförutsett inträffar, säger Henrik Sjöberg.

– När elnätet hänger med i utvecklingen frigörs tillväxt. Men ett modernt elsystem ska inte bara vara tekniskt innovativt, det måste också vara kostnadseffektivt och rättvist – alla kunder ska kunna delta i energiomställningen på lika villkor. Våra investeringar ska därför ge största möjliga nytta för våra kunder samtidigt som de stärker konkurrenskraft och samhällsutveckling, säger Henrik Sjöberg.

De föregående fyra åren har Eon investerat 308 miljoner kronor i Vimmerbys elnät. 2026 landar summan på 34 miljoner kronor.