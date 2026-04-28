DEBATT: Största straffreformen sedan brottsbalken infördes

Sverigedemokraterna har alltid varit partiet för lag och ordning. Vår kritik mot den tidigare förda massinvandringen byggde inte minst på att vi förstod vilken splittring och vilket utanförskap det skulle leda till, samt att en omfattande brottslighet var att vänta därefter.

Sverige gick från att vara ett av världens absolut tryggaste länder till ett land präglat av vålds- och sexualbrott såväl som gängkriminalitet med regelbundna dödsskjutningar och sprängdåd.

Länge var Sverigedemokraterna snudd på ensamma i svensk politik om att genomgående värna om brottsoffrets perspektiv framför gärningsmannens. Att våga prata om riktiga livstidsstraff, en upprensning bland diverse straffrabatter och mer resurser och verktyg till de brottsbekämpande myndigheterna blev vårt signum. I takt med att otryggheten bredde ut sig kom allt fler att dela vår världsbild och i förlängningen rösta på Sverigedemokraterna.

*

I valrörelsen 2022 var frågan om lag och ordning den viktigaste hos väljarna och det faktum att Sverigedemokraterna hade högst förtroende i frågan bidrog till att vi på valdagen blev Sveriges näst största parti. Att därefter kunna enas inom Tidöpartierna om ett paradigmskifte på såväl kriminal- som invandringspolitiken blev vår största förhandlingsframgång.

Sedan dess har vi tagit viktiga steg mot ett tryggare Sverige. De brottsbekämpande myndigheterna har fått mer pengar och verktyg att nyttja, straffskalor har skärpts och ”saft och bulle-politiken” är nu ett minne blott.

Trots att mycket redan skett och att effekterna börjar synas i till exempel det ökade antalet fällande domar och färre skjutningar återstår efter decennier av slapphänthet ett omfattande arbete. Den nionde april presenterade vi därför den största straffreformen sedan brottsbalken infördes.

*

Dagens mängdrabatt avskaffas, hela straffskalan ska användas, dubbla straff för gängkriminella, skärpningar av ett femtiotal straffskalor, häktningspresumtionen utvidgas, presumtionen mot fängelse tas bort och mycket mer. Åtgärder som Sverigedemokraterna förespråkat sedan vår första mandatperiod i riksdagen blir nu äntligen verklighet.

Vi har genomgående menat allvar med att vi står redo att göra vad som krävs för att få bukt på gängkriminaliteten och återskapa ett Sverige präglat av trygghet och tillhörighet. Nu gör vi just det!

Henrik Vinge (SD), ordförande i justitieutskottet

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD), regionråd