RESULTAT: Damerna började säsongen med scramble

Damupptakt på Tobo GK, 3-mannascramble, 9 hål slaggolf, 26 april 2026.
1) Gunnel Lockström/Marianne Svahn/Inger Johansson 28 slag netto, 2) Nina Hjelmland/Fanny Lindqvist/Helene Larsson 31 hcp, 3) Gun-Britt Hagström/Annelie Fors/Maud Ekelöf 31, 4) Carina Svensson/Lola Shillinghaug/Monica Jutterdahl 32 hcp, 5) Annika Carlsson/Charlotte Karlsson/ Birgitta Ekelöf 32 hcp, 6) Inger Sand/Ann-Mari Flygare/Helen Svensson 32, 7) Charlotte Thorstensson/Liselotte Huldin/Ulla-Greta Föghner 33 hcp, 8) Susanne Svensson/Margaretha Hedqvist/Anna-Lena Lång 33, 9) Charlotte Madestam/Anita Larsson/Marita Carlsson 34, 10) Siw Mattiasson/Marie Nylin/Elisabeth Eek 36, 11) Birgitta Frost/Gunilla Andersson/Lillemor Nelson 37.