DEBATT: Vi måste ju kunna vara eniga om att detta duger inte!

Nu har då äntligen den Nationella transportplanen presenterats av Tidöregeringen. Delar av Göteborg, Malmö och Stockholm fick egna pressträffar medan län som Kalmar län som vanligt fick vänta på ”det som blev över”, dvs smulorna. Den tilldelning som kommer vårt län till del kommer inte ens upp i en procent av den totala kakan.

Sanningen är faktiskt den att skulle vi avrunda procentsiffran för länet till närmsta tal så hade den landat på NOLL procent. En invånare i Stockholms län är i vanlig ordning värd mer än en invånare i Kalmar län eller något annat landsbygdslän.

Att det varit så här under lång tid är knappast någon tröst, även om det var ett av de bärande argumenten när företrädare för regeringspartierna försökte göra det bästa av situationen i sin kommunikation. Vidare slog man på stora trumman att Ostlänken kapas en bit innan Linköping.

Dvs stationen i Linköping blir kvar inne i centrum och Stångådalsbanan och Tjustbanan kommer fortsatt nå stationen. Det är positivt för länet att våra banor fortsättningsvis kommer att nå stationsläget i Linköping. Det är en fråga vi i länet slitit för men jag tror man måste vara ärlig när man konstaterar att försvaret har satt ner foten i att våra banor måste ha kontakt med Linköpings station, det är detta som avgjort den frågan.

Är man vän av ordning kan man också konstatera att det innan 23 december 2022 fanns pengar till att banorna skulle nå den nya stationen i Linköping men att det då som en julklapp till Kalmar län drogs ett sträck över den budgetposten av Tidögänget.

Vad finns då med i denna nya plan som rör Kalmar län?

Förbifart Bergkvara på E22:an (med sedan tidigare planer), Glasporten i Nybro (med sedan tidigare planer), Ombyggnad av spår på Kalmar C (nytt i denna plan och värdefullt för tågsystemet).

Sträckan Gladhammar – Verkebäck på E22:an åkte ur planen denna gång, trots att det legat på vänt sedan 2010. Detta är en sträcka med både hastighet på 80 och 50 samt en korsning mot rv 40. En satsning här borde varit med. Utöver det har vi drivit objekt som investeringar på Stångådalsbanan, stationen i Emmaboda, rv 40 samt betydligt mer medel till vår regionala transportplan där vägar som rv 35 borde få resurser.

Som ni ser är det många sträckor i länet som inte nämns i min uppräckning. Vi har bara begärt det som är mest prioriterat. Skulle Kalmar län fått sin andel av budgeten, det vill säga snittet per invånare av kakan, då hade det mesta av vår lista kommit med.

Varför ägnar jag då en helt debattinlägg åt denna fråga? Jo, för att svaret är att detta är en av de mest betydelsefulla frågorna för tillväxt. Människor och gods måste kunna förflyttas och jag vet hur högt våra näringslivsorganisationer i länet trycker på detta i sin strävan för näringslivets förutsättningar. Jag är beredd att återigen kavla upp skjortarmarna för Kalmar län. Är ni med? Ett enat budskap är det första som behövs om den nationella nivån ska lyssna.

Karin Helmersson

Ordförande Regionala Utvecklingsnämnden

Kandidat till Regionval och riksdagsval för Centerpartiet