Genomlyser Näs, ingen omedelbar succé för infartsvägen och oro för politiska förslag

Joacim Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld, besökte kvällens fullmäktige. Han berättade om årsredovisningen, men kom även in på andra frågor. – Näs har det tuffare och vi får det inte riktigt att lyfta, säger han. Dessutom uttryckte han en oro för en del politiska förslag.

Precis som ni kunde läsa redan i april blev 2025 ett rekordstarkt år för Astrid Lindgrens Värld.

Joacim Johansson, vd för ALV, redogjorde för superåret för fullmäktige i Vimmerby under måndagskvällen. Resultatet efter finansnetto blev 39,2 miljoner kronor att jämföra med cirka 30 miljoner 2024. Efter skatt blev resultatet 17,5 miljoner mot 10,1 miljoner året dessförinnan.

Omsättningen ökade till 384 miljoner kronor och det var en tioprocentig ökning. Sett till omsättning är man den fjärde största parken i landet efter Liseberg, Gröna Lund och Kolmården.

– Det är det bästa resultatet genom tiderna, konstaterar Joacim Johansson.

ALV betalade ut 125 miljoner kronor i lön förra året och det var en ökning med tio miljoner mot 2024. Soliditeten har sjunkit något och ligger på 58,5 procent.

– Vi har investerat tungt och då sjunker det något.

Så många skattekronor stannar här

ALV har tittat på hur många skattekronor som stannar i kommunen när det gäller deras löner.

– Det handlar om någonstans kring ungefär tio till tolv miljoner kronor och det är en ganska stor skatteeffekt som kommer till nytta lokalt.

Just boendesatsningarna har haft en tydlig positiv påverkan på omsättningsutvecklingen. 2025 låg boendeintäkten på 67 miljoner och jämförelsevis låg det på 15 miljoner kronor för tio år sedan. Vid midsommar är sista etappen av Lilla staden färdig och då blir det ytterligare 200 bäddar.

Inför det här året har Astrid Lindgrens Värld investerat 135 miljoner kronor.

– Vi har investerat tungt. Tidigare har vi sagt att vi ska göra en större investering vart tredje eller fjärde år, men nu har vi gått på större investeringar varje år. Vi ligger inte på latsidan får man ändå lov att säga. Ägaren vill satsa på oss och det är jag oerhört tacksam för.

Genomlyser Näs

Vd:n Joacim Johansson berörde också att Astrid Lindgrens Näs haft det mer tungt. 37 000 besökare hade man förra året.

– Näs har haft det tuffare och vi får det inte riktigt att lyfta. Vi tittar på hur vi ska kunna utveckla Näs och vad som är reseanledningen där. Vi håller på med det just nu och hoppas få en bra genomlysning till hösten. Då ska vi titta på vilken utveckling vi ska ta det.

Kristdemokraten Christina Sorsa undrade då om man är öppen för idéer från allmänheten vad gäller Näs. Det svarade vd:n att man är och att man gärna kan ta inspel via mejl.

Han gick också igenom en del möjligheter och utmaningar man ser.

– Vi vill få en ännu mer utvecklad året runt-drift och en jämnare beläggning. Kortsiktigt kan vi inte få samma beläggning i december som i juli, men lite jämnare beläggning skulle öka möjligheten för oss att behålla vår kompetens och säkerställa en drift med medarbetare som kan stanna året runt.

Johansson berörde även planerna kring ett hotell, som vår tidning tidigare rapporterat om, och att man försöker bli ett ännu starkare besöksmål internationellt sett.

– Vi har kring 20 procent utländska besökare i parken och över 70 procent på Näs. Det har inte till exempel Kolmården, Liseberg eller Gröna Lund. Det går att stärka det och kanske mest kopplat till Näs.

Framförde åsikter om politiska förslag

Rekrytering och kompetens är en annan stor utmaning för sagovärlden och likaså möjligheten till mer kvalitativ parkyta.

– Vi pratar med kommunen och har den diskussionen. Vi vill utveckla upplevelsen med nya miljöer och vissa dagar är det väl trångt.

Han hade även åsikter om en del politiska förslag.

– Till vissa delar blir man orolig inför vissa politiska förslag inför valet i höst. Det skapar en oro som arbetsgivare, säger han.

Det han främst tänkte på var att slopa karensavdraget.

– 2025 betalade vi 600 000 kronor och med samma sjuktal, om karensavdraget tas bort, får vi en kostnadsökning på 400 000 kronor. Vi är väldigt lönsamma, men på varje tiotusenlapp vi säljer intäkt för får vi behålla tusen kronor. Ska vi betala ut så mycket mer förstår ni hur många fler tiotusenlappar vi behöver sälja. Vi kommer behöva se över kostnader för utveckling eller antal medarbetar. Det här oroar mer eller mindre större delen av näringslivet skulle jag säga.

Ingen omedelbar succé för infartsvägen

Likaså förslaget om lönenivån för arbetskraftsinvandring tog han upp.

– Rekrytering av kockar och köspersonal är vår största utmaning. Då blir jag inte glad över det här förslaget. Det bör regleras av parterna på arbetsmarknaden med kollektivavtal och det är mycket förvånande att man ska ha en ingångslön på över 33 000 kronor om man är EU-medbogare. Det kan stöka till det och känns verkligen oroande.

Lis Astrid Andersson (S) undrade också hur analysen löd efter den första helgen med den nya infarten.

– Vi har utmaningar kan kan jag säga. Vi sliter med den frågan och har pratat med samhällsplanerarna på kommunen. Vi gör allt vi kan för att lösa det, svarade han.

Den största utmaningen är att bilarnas gps:er visar infart på utfartsväg.

– Mycket enkelt är det så. Vi hade styrelsemöte i dag och då tryckte jag in "Vennebjörke-ALV" på min dator. Då visar den till och med infartsled genom Lilla staden där det inte finns någon väg. Vi har jätteutmaningar, men kan inte gå "rarätt" från start.

Politikerna hade därefter inga ytterligare frågor. Vimmerby kommun äger fortsatt knappt tio procent av Astrid Lindgrens Värld.