Lisa, 36, får nyinrättad tjänst på ALV – lämnar den kommunala världen

Lisa Knutsson lämnar den kommunala världen för en nyinrättad tjänst som digital kommunikatör på Astrid Lindgrens Värld. Bilden är ett montage.

Lisa Knutsson har varit på Campus Vimmerby i sex år. Nu lämnar hon och får i stället en nyinrättad tjänst på Astrid Lindgrens Värld som digital kommunikatör. – Det lockar mig att få utveckla något nytt, berättar hon.

Lisa Knutssons pappa jobbade på Astrid Lindgrens Värld under hennes uppväxt och hon har en stark relation till sagoparken.

– Jag är mer eller mindre uppvuxen i parken. Jag var där hela somrarna och lekte, och har alltid haft en stark koppling dit och nu har jag spenderat många somrar där med min son, berättar hon.

36-åringen utbildade sig till journalist och jobbade sedan med marknadsföring på Roxx.

– Jag har alltid tänkt stanna kvar här i Vimmerby och jag har alltid tänkt mig Astrid Lindgrens Värld som en trevlig arbetsplats. Astrid Lindgren och ALV är ett av Vimmerbys starkaste varumärken och det känns såklart spännande att få chansen att jobba med.

Varit på Campus i flera år

De senaste sex åren har hon jobbat som kommunikatör på Campus Vimmerby.

– Det är väldigt dubbelt att lämna det jobbet. Jag älskar Campus och det arbete som vi gör är fantastiskt och viktigt. När den här möjligheten dök upp kunde jag inte låta bli att söka och det känns rätt. Det blir säkert jobbigt dagen jag ska lämna, men nu känns det rätt.

Vad är det som lockar?

– Det lät så otroligt kul och jag tyckte det kändes rätt. Allt med tjänsten tilltalade mig och jag kunde inte låta bli att söka. Det ska bli fantastiskt roligt och jag blev superglad när jag fick höra att jag fått jobbet.

Annons:

Kan sätta sin egen prägel

Astrid Lindgrens Värld har valt att utöka med den här tjänsten till följd av sitt relativt nya affärsområde.

– Det är en förstärkning på marknad och sälj för oss och bland annat med tanke på vår utökning av affärsområdet konferenser och möten, säger vd Joacim Johansson.

Utöver Lisa Knutsson är det fyra andra som jobbar med marknadsfrågor på ALV.

– De ville komplettera med någon som kan jobba med texter och i och med att de har startat det här tredje benet med konferenser och möten, så fanns en möjlighet att utöka med den här tjänsten. Mest tid initialt är att det här benet ska lyftas och marknadsföras. Så småningom är tanken att gå över till andra delar och jobba med parken och Näs också. Jag tror det är helt rätt tid att byta för mig och det ska bli jätteroligt. Jag har haft det jätteroligt på Campus och det var också en ny roll när jag började där och jag har fått jobba med gymnasiet, lärcenter och Campus. Det har varit givande.

Är det extra roligt att tillträda en ny tjänst och få sätta sin egen prägel?

– Det lockar mig och det blir andra gången i rad nu att utveckla något nytt. Nu får jag vara med och forma det och det känns jättekul att göra det igen.

Lisa Knutsson jobbar kvar på Campus fram till semestern och börjar sedan sin nya tjänst på ALV under vecka 33.