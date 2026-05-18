VÄRDSHUSET TILL SALU – MÄKLAREN HOPPFULL

Vena Värdshus är till salu. Ägarparet Mikael Hedberg och Elin Ericsson har kommit till beslut att avsluta sin satsning. Mäklaren Anders Örnell säger sig ha en handfull intressenter. – Vi har hållit på i fyra år, nu är det dags att lämna över, säger Elin Ericsson.

Mikael Hedberg och Elin Ericsson, tidigare Vimmerby, tog över verksamheten 2022 efter Kim Barman och startade företaget Vena Lägenhetshotell AB.

Nu har de bestämt sig för att sälja värdshuset, som lagts ut till försäljning hos mäklarbyrån Exitpartner, med säte i Stockholm.

Vad har fått er att ta det här beslutet?

– Det blev väl inte riktigt som vi hade tänkt oss. Dottern var ju också med i detta, och hade ansvar för köket. Tanken var att satsa mer på restaurangen, men nu har hon blivit mamma. Restaurangen och cateringen går att utveckla mycket, men varken jag eller Elin är direkt intresserade av den delen, motiverar Mikael Hedberg beslutet.

Handfull intressenter

Värdshuset säljs med tillhörande annex om sex lägenheter och inventarier. Ansvarig mäklare är Anders Örnell, som berättar mer om intresset för verksamheten.

– Det finns en handfull intressenter och det pågår diskussioner, så vi har en förhoppning att kunna jobba oss igenom det här också.

Hur ser marknaden ut när det kommer till verksamheter av det här slaget?

– Generellt sett har marknaden varit ganska tuff under en tid. Det beror naturligtvis på det ekonomiska läget, räntor och omvärldsfaktorerna som påverkar, vilket gör att många investerare vill ligga lite lågt. Vi vet också att det tar ungefär 14 månader i genomsnitt för våra objekt att bli sålda. Så det tar tid, det vet vi om.

Allmän budgivning

Det finns inget utgångspris, det är inte så Exitpartner jobbar, enligt Anders Örnell.

– Vi har alltid allmän budgivning, om inte ägaren uttryckligen sagt sig vilja ha ett fast pris.

Men så långt har det inte kommit?

– Nej, men det tror jag kommer inom kort. Våra intressenter får ingen information om de inte skriver på ett sekretessavtal, vilket de gjort så jag ser dem som seriösa spekulanter och skulle säga att vi redan kommit en bit i processen.

Renoverat successivt

Under de fyra år som paret Mikael Hedberg och Elin Ericsson ägt värdshuset har mycket tid och pengar lagts på att fräscha upp lokalerna. Receptionen har flyttats och byggts om och både matsalen, värdshusrum och konferenslokalen har renoverats.

– Vi har sex lägenheter och tre rum renoverade. Det finns fler rum, men de är orenoverade. Jag har renoverat successivt, och tanken är att jag ska göra ytterligare tre nu.

Hur skulle ni vilja summera er tid med värdshuset?

– Tidigare år har vi haft fullt under juni, juli och en bit in i augusti med tanke på närheten till Astrid Lindgrens Värld. Utöver våra rum har vi också haft en del projektboende för anställda som arbetat borta i våra lägenheter. Det är ett bra komplement. De stora inkomsterna är ju under högsäsong, men bara turistsäsongen är svårt att klara sig på.

Hur är känslan nu när ni bestämt er?

– Vi har hållit på i fyra år, nu är det dags att lämna över. Vi har ny energi, och vill köra på med våra nya projekt vi har på gång, säger Elin Ericsson utan att vilja avslöja vad det är för utmaningar som väntar istället.

Ni säljer i en tid när vandrarhemmet i Virserum är till salu och Hotell Dacke just sålts. Hur ser ni på det?

– Vi tror inte det påverkar direkt, det är så olika verksamheter. Dessutom ligger detta mycket närmare ALV. Vi hoppas att det ska gå ganska fort att hitta en intressent.

Hur ser tidsplanen ut, kommer ni hålla öppet tills ni hittar en köpare?

– Ja, vi driver det vidare, även om det tar lite tid tills vi hittar en köpare. Verksamheten kommer inte att pausas. Idag är vi anställda, både Elin och jag, men finns här parallellt, säger Mikael Hedberg.

– Juli är i princip fullbokat, så det är bara att ta emot nycklarna och fortsätta. I övergången finns vi förstås till hands, om nya ägaren önskar, tillägger Elin Ericsson.