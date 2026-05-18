Teurnberg är väl medveten om derbyts betydelse: "Finns rivalitet"

Mikael Teurnberg är ny lagledare i Västervik Speedway till årets säsong. I morgon kväll väntar Dackarna, laget som han förde till två guld och ett silver på fyra år.

I morgon kväll körs årets första derby mellan Västervik och Dackarna, en match som många speedwayfantaster har haft inringad i sina kalendrar sedan körschemat blev offentliggjort för några månader senare.

Som om det inte vore nog finns det extra krydda inför derbytillställningen. Man kan rent krasst säga att lagen har bytt lagledare med varandra.

Morgan Andersson förde efter många års slit Västervik till ett efterlängtat SM-guld i höstas och är ny lagledare i Dackarna då Västervik valde att plocka in Dackarnas tidigare lagledare Mikael Teurnberg till årets säsong. Teurnberg, som ledde Rospiggarna 2025, hade dessförinnan fyra framgångsrika säsonger i Målillaklubben med två SM-guld och ett SM-silver mellan 2021 och 2024.

"Finns rivalitet mellan klubbarna"

Mikael Teurnberg håller med om att det är en speciell match som står uppsatt på tisdagens meny.

– Ja, det är det väl. När jag kom upp till Hallstavik första gången efter min långa förar- och ledarkarriär i klubben minns jag att det kändes speciellt att komma dit och stå på andra sidan depån. Det var samma sak där så visst är det väl lite så. Man kan inte heller gå och tänka så mycket på det utan det gäller att vara fokuserad och försöka vinna matchen. Derby är roligt och betydelsen hade jag hört talas om innan jag kom ner till Målilla. ”TK” (Tomas Karlsson, tidigare ordförande i Dackarna) berättade om det och sedan kanske man inte förstod det förrän man var med om det och stod mitt i det, säger Mikael Teurnberg.

Derbymatcherna betyder mycket för de inblandade parterna.

– Även om det är tidigt på säsongen och att den knappt kommit igång så är derby derby och det har jag lärt mig från åren i Dackarna. Det har varit tuffa kamper och det är klart att det finns rivalitet mellan klubbarna. Det är lite extra och det går inte att komma ifrån. Sedan kan man inte gå runt och tänka på det, men jag förväntar mig mycket folk och bra tryck och stämning. Visst är det ett möte med prestige, det är inget att sticka under stolen med. Samtidigt avgörs det inte i morgon, men det vore skönt med en seger. Skulle jag säga något annat så är jag inte ärlig.

Mikael Teurnberg hoppas på att det blir någonstans runt 4 000 åskådare på tisdagens derby.

– Jag hoppas att det blir bra stämning, bra tryck och mycket folk på läktarna. Hade man fått önska så hade man kanske velat ha den här matchen lite senare när tempen hade stigit mer, kanske framåt juli som är en semestermånad. Jag förväntar mig att det blir en tuff match och man får ta heat för heat och försöka få ut max av det.

Västervik har inlett säsongen med en seger och en förlust.

– Vi har börjat bra med en seger och sedan var det en tuff match i Kumla där vi förlorade med fyra poäng. Jag tycker att det finns stor potential i laget.

Danska talangen redo för debut

Villads Nagel, 18-årige dansken som beskrivs som en av världens mest lovande soeedwaytalanger, debuterar för Västervik i morgon.

– Vi har velat prova Villads Nagel tidigare under säsongen, men han var skadad första matchen då tanken var att han skulle ha kört. Han har inlett säsongen väldigt bra i sina ligort och var med danska landslaget som blev Europamästare för någon vecka sedan. Han är formstark och kommer in i laget.

Victor Palovaara är tillbaka i startsjuan då han nyligen blev pappa

– Han körde premiärmatchen, men det blev väldigt rumphugget för att han blev pappa mitt i matchen och stack iväg efter två körda heat.

Det betyder att Anton Karlsson och Jason Doyle försvinner från startsjuan. Mikael Teurnberg tror på sitt manskap.

– Rasmus (Jensen) har börjat säsongen bra, både här och i övriga ligor där han har kört. Jacob (Thorsell) har sett stark ut och Noel har kommit igång bra och gjorde en väldigt bra första match och har levererat i allsvenskan. Det var inga konstigheter med laguttagningen. Det gäller att hitta den röda tråden och få det att sätta sig.

Vad blir extra viktigt för att ni ska gå vinnande ur matchen?

– Det är viktigt att komma igång bra så det inte blir uppförsbacke, ta poäng och inte dra på sig några onödiga nollor. Toppgubbarna måste göra sitt och andraplansgubbarna fylla på där bakom.