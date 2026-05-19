Det var problemet med infartsvägen första helgen på ALV

I helgen var det premiär för Astrid Lindgrens Värld. Då också för den nya infartsvägen. – Alla gps:er visar utfartsväg som infartsväg. Det är inte bra, säger vd Joacim Johansson.

Den nya infartsvägen ska ge ett bättre flöde, säkerhet och skapa kortare köer i Vimmerby. Det blev dock ingen succé den allra första helgen.

Det lyfte Joacim Johansson, parkens vd, under sin redovisning i kommunfullmäktige under måndagskvällen. Vår tidning ringde därför upp honom efter sammanträdet.

– Vi har utmaningar kan jag säga. Vi sliter med den frågan och har pratat med samhällsplanerarna på kommunen. Vi gör allt vi kan för att lösa det, sa han i talarstolen.

Bekymret och utmaningen ligger i vad bilarnas gps:er visar för infart.

– Alla gps:er visar utfartsväg som infartsväg. Det har inte rapporterats in i tid, men ingen skugga ska falla över kommunen. Det ska vara inrapporterat till den nationella vägdatabasen nu, så det ska ske en förändring i närtid. Sedan handlar det också om när bil-gps:erna uppdaterar sig på ny kartinfo.

Blev visst kaos

Det här gjorde att det blev visst kaos under ALV:s premiärhelg.

– Allt är relativt, men det blev inget bra. Vi hade en medarbetare som skulle hämta papper och tänkte att man tar utfartsvägen och parkerar vid "gamla grus" som vi säger, men då var det kö på utfartsvägen av infartsbilar. Så bra gick det inte, men folk kom ju ändå in, säger Joacim Johansson.

Under högsäsongen kommer det fungera smärtfritt?

– Det är inte många veckor bort. Om två veckor ska alla digitala skyltar på vår fastighet vara här och till juli ska det snurra som det ska, absolut.

Annons:

Ska sätta upp skylt om enkelriktat

ALV behöver också sätta upp en skylt om att det är enkelriktat på utfartsvägen, där man åker in när lunchserveringen är öppen utanför säsong, och där deras ställplatser finns.

– Förr var det enkelriktat där till huvudparkeringen och så behöver vi göra igen och rapportera in det. Alla gps:er nu visar att det går att köra in där och de är intelligenta och går efter det som är rapporterat i den nationella vägdatabasen. Nu är det inrapporterat och ska snart fungera. Annars, utöver det här, funkade det jättebra. Våra digitala skyltar, som reglerar in- och utfart, är snart uppe och snurrar också.