DEBATT: Satsa på Stångådalsbanan, billig kollektivtrafik och rättvisa reseavdrag

I höstas la alla partier sina budgetar för 2026 där man redovisade hur man vill se fördelningen av våra gemensamma skattepengar. I tider av klimat- och energikris behöver vi tänka smartare. Som enda parti i Sveriges riksdag lyfte Miljöpartiet fram att Stångådalsbanan är en av de järnvägar som det måste satsas mer på. Att få till bättre tågförbindelse med Kalmar och Linköping är helt avgörande för att vår kommun ska utvecklas och vara attraktiv .

Investera i järnvägen

Totalt lade Miljöpartiet förslag på järnvägssatsningar på 18 miljarder mer än Tidöregeringen i rena investeringar och 6 miljarder mer i förbättrat underhåll. Medel behövs både i närtid och långsiktigt för att komma ikapp med järnvägsunderhållet och öka tillförlitligheten för järnvägen. För att järnvägsunderhållet ska bli effektivt och avsatta medel ska nå ut till underhållet av järnvägen behöver järnvägsunderhållet tas tillbaka i egen statlig regi.

Åka kollektivt för 499/månaden

Det ska vara billigare att resa med kollektivtrafiken än med bilen. Men de senaste åren har priserna i kollektivtrafiken ökat mer än bränslepriserna. Vi föreslår att ett Sverigekort införs som ger möjlighet till resor med lokal och regional kollektivtrafik i hela landet för 499 kronor per månad för vuxna och 250 kronor per månad för ungdomar, studenter och pensionärer.

Riktat reseavdrag för landsbygd

De som fortfarande inte har tillgång till fungerande och tät kollektivtrafik ska få ett riktat stöd till människor i glesbygd och på landsbygd. 2 900 per person och år. Regeringens sänkning av skatter på bensin och diesel träffar de med störst behov dåligt. Vårt förslag ger de med störst behov mer pengar kvar. Regeringens breda skattesänkning på bensin och diesel gynnar stockholmaren med god tillgång till kollektivtrafik lika mycket som locknevibon utan kollektivtrafik. I vårt förslag gynnas locknevibon ekonomiskt och ger incitament för alla att spara på resor och att samåka mer.

Ge fler tillgång till elbil

Sedan måste omställningen av fordonsflottan fortsätta och den måste vara rättvis. El är inte bara klimatsmart, det är 100% svenskt. Olja är dåligt både för klimatet och luftkvaliteten och 0% svenskt. Något som vi blivit påminda om på grund av Donald Trumps ogenomtänkta krig mot Iran är behovet av att minska vårt beroende av olja från diktaturer.

I stället för att satsa på populistiska och dyra skattesänkningar på fossil utländsk olja borde vi ge fler möjlighet att köpa sin första elbil. Sedan flera år tillbaka föreslår Miljöpartiet att införa ett inkomstprövat stöd för leasing av elbil riktat till boende i lands- och glesbygd. Med hjälp av stödet är det möjligt att leasa en elbil för 1 500 kronor i månaden för de med lägre inkomster. I Vimmerby kommun har vi dessutom goda möjligheter att producera biogas i högre utsträckning än vad som görs idag.

Mattias Berggren

Annika Fundin

Lina Sällberg

Sören Reichenberger

Miljöpartiet de gröna - Vimmerby