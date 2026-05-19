PATIENT AVLED – DELVIS PÅ GRUND AV MEDICINERINGEN

En patient i 80-årsåldern avled efter allvarliga brister i sjukvårdens handläggning. En Lex Maria-anmälan är nu upprättad.

Det är vid sjukhuset i Oskarshamn som patienten vårdats. Personen, cirka 80 år, led av en kronisk blodsjukdom. Under en period av sex år gick personen ned mycket i vikt – vilket är en känd och allvarlig biverkan av behandlingen som sattes in mot blodsjukdomen.

Patienten hade upprepade kontakter med vården där viktnedgången noterades, men några åtgärder sattes inte in. Efter en tid avled patienten.

Sjukvården bedömer att handläggningen "utsatt patienten för en allvarlig vårdskada och sannolikt bidragit till patientens död". Händelsen har anmälts till IVO i enlighet med Lex Maria.