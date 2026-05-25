DEBATT: Beredskap och elektrifiering – två sidor av samma mynt

Ökad elektrifiering och stärkt beredskap går hand i hand. Att fasa ut beroendet av fossila bränslen är avgörande för ökad konkurrenskraft, minskad klimatpåverkan och för Sveriges självständighet och motståndskraft.

Sverige har ett unikt, till 99 procent, fossilfritt elsystem och fjärrvärme som produceras med förnybar eller återvunnen energi och värmer 90 procent av alla flerfamiljshus. Tack vare det har vi möjlighet att på såväl nationell som regional nivå förse företag, industrier och transportsektorn med konkurrenskraftig och fossilfri energi. En position som stärker oss både här i Kalmar län och i hela Sverige.

Rysslands invasion av Ukraina och krigen i Mellanöstern visar med tydlighet vikten av att göra oss oberoende av fossila bränslen också av säkerhets- och beredskapsskäl. Det finns helt enkelt inga giltiga skäl till att inte ställa om – men alla skäl till att snabba på.

*

För att nå fossilfrihet är det nu av yttersta vikt att våra politiker tar vara på Sveriges möjligheter och gör några avgörande vägval:

Håll fast vid klimatmålen – för industrins skull

För de företag som investerar i omställning och elektrifiering är det helt avgörande att Sverige och EU håller fast vid satta klimatmål. Därför behöver våra politiker fortsätta arbeta för 90 procents utsläppsminskningar i EU till 2040 liksom det svenska målet om nettonollutsläpp 2045.

Gör hela Sverige attraktivt för fossilfria investeringar

Vårt land ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga elpriser, tillförlitlig och fossilfri transportinfrastruktur, liksom effektiva tillståndsprocesser. Delad risk med staten för samhällsinvesteringar hos kommuner och regioner gör det möjligt att bejaka nya etableringar och expansioner och minimerar extrakostnader och projektrisker för företagen.

Inför en Energiberedning – likt Försvarsberedningen

För att näringsliv såväl som energibransch ska våga satsa och fatta långsiktiga investeringsbeslut krävs en politik som håller över tid. 91 procent av Kalmars kommunpolitiker tycker också att det är viktigt med energipolitisk samsyn mellan regering och opposition enligt en undersökning från Demoskop. Vi föreslår därför att en Energiberedning tillsätts, likt Försvarsberedningen, så att energifrågan får den långsiktighet och stabilitet den behöver.

Vi vet att det går att arbeta både snabbt och konstruktivt när viljan och gemensamma mål finns. Därför uppmanar vi nu politiken att välja rätt väg framåt – för Sveriges konkurrenskraft, säkerhet och klimatets skull.

Anders Karmehed, regionchef syd Energiföretagen Sverige

Sezgin Kadir, vd Kraftringen

Johan Lundberg, vd OKG

Christian Wiström, vd Borgholm Energi

Tobias Ulvesjö, vd Torsnet

Kristoffer Blomberg, vd Nybro Energi

Markus Wertwein-Ros, vd Emmaboda Energi

Anna Axelsson, vd Oskarhamn Energi

Anna Karlsson, vd Kalmar Energi

Markus von Zweigbergk, vd Ålem Energi

Olle Fogelin, vd Vimmerby Energi och Miljö