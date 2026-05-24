Bildextra från helgens golftävling – han imponerade

Andreas Rundgren var en av 76 anmälda spelare i Shopens tävling. Foto: Lotta Madestam

"Shopens tävling är rolig", sa Helen Svensson som spelade till sig en femteplats. Foto: Lotta Madestam

"Jag är i alla fall inte sämst i bollen" sa Roger "Irre" Anemyr lite retfullt efter sista putten. Foto: Lotta Madestam

Susanne Vigander, som tog hand om tredjeplatsen med 76 slag, ihop med Monica Anemyr. Foto: Lotta Madestam

Magnus Carlsson, Hector Karlsson och Leif Carlsson var väl värda en paus på 9,5:an. Foto: Lotta Madestam

Monica Jutterdahl, Inger Sand och Fanny Lindkvist gör sig beredda att slå ut på sjuans hål. Foto: Lotta Madestam

Jonas Jansson och Philip Rüdiger var först i mål på årets upplaga av Shopens tävling. Foto: Lotta Madestam

Tony Vigander från Västervik, här på hål nio, slutade på en fin tredjeplats på 73 slag. Foto: Lotta Madestam

Under lördagen avgjordes Shopens tävling på Tobo GK med 76 anmälda spelare. Junioren Sigge Johansson från Hultsfred imponerade genom att gå runt på tio under banans par.