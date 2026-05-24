Bildextra från helgens golftävling – han imponerade

Vädret kunde ingen klaga på, det blev en tävling i strålande sol. Dagens score hade däremot mer att önska, förstod man på många spelare.
– Tävlingen är vi inte med i längre, sa Urban Nilsson skämtsamt medan han, Ricky Svaxholm och Petter Gustafsson förflyttade sig till hål 13.
”En rolig tävling”
Årets upplaga av Shopens tävling lockade 76 spelare, fördelade på A-, B- och Damklass. Intresset håller i sig, antalet spelare brukar ligga runt det.
– Det är en rolig tävling och bra prisbord, sa Helen Svensson sedan hon puttat klart på hål sex.
Ett lite motigt hål visade det sig tyvärr för alla i bollen. De två bunkrarna har en tendens att vakta green ordentligt där…
Dagens i särklass bästa resultat stod junioren Sigge Johansson för, sedan han gått i mål på 62 slag – tio under banans par. Imponerande!
A-klassen, (32 spelare): 1) Viktor Lockström, 69, 2) Magnus Carlsson, 70, 3) Tony Vigander, 73, 4) Andreas Rundgren, 73, 5) Hector Karlsson, 73, 6) Marcus Svensson, 74, 7) Stefan Bragsjö, 75, 8) Lars Gunnarsson, 75, 9) Kenneth Johansson, 75, 10) Ricky Svaxholm, 76, 11) Filip Sjöstam, 77, 12) Jan Landerdahl, 78, 13) Roger Anemyr, 78, Robert Blom, 79, 15) Filip Andersson, 79, 16) Thomas Andersson, 79, 17) Rickard Nilsson, 79, 18) Urban Nilsson, 80, 19) Carl-Johan Svensson, 80, 20) Jonas Jansson, 80.
Damklassen (13 spelare): 1) Malin Anemyr, 72, 2) Charlotta Leander, 74, 3) Susanne Vigander, 76, 4) Carina Svensson, 76, 5) Helen Svensson, 77, 6) Monica Anemyr, 77, 7) Fanny Lindkvist, 78, 8) Inger Sand, 78, 9) Josefine Johansson, 80, 10) Annelie Fors, 81.
B-klassen (31 spelare): 1) Sigge Johansson, 62, 2) Jimmy Nilsson, 70, 3) Kjell Svensson, 71, 4) Kjell Ekelöf, 72, 5) Kjell Svensson, 72, 6) Leif Lätt, 73, 7) Ronny Ericsson, 74, 8) Elias Leander, 74, 9) Torgny Jutterdahl, 77, 10) Pierre Brorsson, 77, 11) Mathias Wernetorp, 78, 12) Isak Backstad, 79, 13) Lars-Inge Eklund, 79, 14) Kjell Karlsson, 79, 15) Bo Brandt, 79, 16) Niklas Ekholm, 80, 17) Johan Anemyr, 80, 18) Patrik Johansson, 82, 19) Håkan ”HC” Karlsson, 82, 20) Nicklas Einarsson, 82.