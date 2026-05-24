24 maj 2026
    Tony Vigander från Västervik, här på hål nio, slutade på en fin tredjeplats på 73 slag. Foto: Lotta Madestam

    Jonas Jansson och Philip Rüdiger var först i mål på årets upplaga av Shopens tävling. Foto: Lotta Madestam

    Monica Jutterdahl, Inger Sand och Fanny Lindkvist gör sig beredda att slå ut på sjuans hål. Foto: Lotta Madestam

    Charlotta Leander har lagt upp sig bra på green. Foto: Lotta Madestam

    Magnus Carlsson, Hector Karlsson och Leif Carlsson var väl värda en paus på 9,5:an. Foto: Lotta Madestam

    Susanne Vigander, som tog hand om tredjeplatsen med 76 slag, ihop med Monica Anemyr. Foto: Lotta Madestam

    Petter Gustafsson, Urban Nilsson och Ricky Svaxholm gick ihop. Foto: Lotta Madestam

    "Jag är i alla fall inte sämst i bollen" sa Roger "Irre" Anemyr lite retfullt efter sista putten. Foto: Lotta Madestam

    "Shopens tävling är rolig", sa Helen Svensson som spelade till sig en femteplats. Foto: Lotta Madestam

    Andreas Rundgren var en av 76 anmälda spelare i Shopens tävling. Foto: Lotta Madestam

    Bunkrarna vaktade sexans green hårt. Foto: Lotta Madestam

Bildextra från helgens golftävling – han imponerade

GOLF 24 maj 2026 10.00

Under lördagen avgjordes Shopens tävling på Tobo GK med 76 anmälda spelare. Junioren Sigge Johansson från Hultsfred imponerade genom att gå runt på tio under banans par.

Vädret kunde ingen klaga på, det blev en tävling i strålande sol. Dagens score hade däremot mer att önska, förstod man på många spelare.

– Tävlingen är vi inte med i längre, sa Urban Nilsson skämtsamt medan han, Ricky Svaxholm och Petter Gustafsson förflyttade sig till hål 13.

”En rolig tävling”

Årets upplaga av Shopens tävling lockade 76 spelare, fördelade på A-, B- och Damklass. Intresset håller i sig, antalet spelare brukar ligga runt det.

– Det är en rolig tävling och bra prisbord, sa Helen Svensson sedan hon puttat klart på hål sex.

Ett lite motigt hål visade det sig tyvärr för alla i bollen. De två bunkrarna har en tendens att vakta green ordentligt där…

Dagens i särklass bästa resultat stod junioren Sigge Johansson för, sedan han gått i mål på 62 slag – tio under banans par. Imponerande!

A-klassen, (32 spelare): 1) Viktor Lockström, 69, 2) Magnus Carlsson, 70, 3) Tony Vigander, 73, 4) Andreas Rundgren, 73, 5) Hector Karlsson, 73, 6) Marcus Svensson, 74, 7) Stefan Bragsjö, 75, 8) Lars Gunnarsson, 75, 9) Kenneth Johansson, 75, 10) Ricky Svaxholm, 76, 11) Filip Sjöstam, 77, 12) Jan Landerdahl, 78, 13) Roger Anemyr, 78, Robert Blom, 79, 15) Filip Andersson, 79, 16) Thomas Andersson, 79, 17) Rickard Nilsson, 79, 18) Urban Nilsson, 80, 19) Carl-Johan Svensson, 80, 20) Jonas Jansson, 80.

Damklassen (13 spelare): 1) Malin Anemyr, 72, 2) Charlotta Leander, 74, 3) Susanne Vigander, 76, 4) Carina Svensson, 76, 5) Helen Svensson, 77, 6) Monica Anemyr, 77, 7) Fanny Lindkvist, 78, 8) Inger Sand, 78, 9) Josefine Johansson, 80, 10) Annelie Fors, 81.

B-klassen (31 spelare): 1) Sigge Johansson, 62, 2) Jimmy Nilsson, 70, 3) Kjell Svensson, 71, 4) Kjell Ekelöf, 72, 5) Kjell Svensson, 72, 6) Leif Lätt, 73, 7) Ronny Ericsson, 74, 8) Elias Leander, 74, 9) Torgny Jutterdahl, 77, 10) Pierre Brorsson, 77, 11) Mathias Wernetorp, 78, 12) Isak Backstad, 79, 13) Lars-Inge Eklund, 79, 14) Kjell Karlsson, 79, 15) Bo Brandt, 79, 16) Niklas Ekholm, 80, 17) Johan Anemyr, 80, 18) Patrik Johansson, 82, 19) Håkan ”HC” Karlsson, 82, 20) Nicklas Einarsson, 82.

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

