Arbetsamt och känslofullt – familjen har tagit stora steg med nya butiken

Det har inte bara varit känslosamt för familjen Gardelöf att bygga upp en ny Zaagsbutik. Arbetet blev långt mycket mer krävande än de kunde föreställa sig. – Det här är max vad vi klarar av, säger Lars Gardelöf, som mest ser fram emot att satsningen ska bli bra för Hultsfred.

Det har hänt massor sedan familjen fick nycklarna till den 720 kvadratmeter stora lokalen som inrymde Family House tidigare.

Nu blir det nya Zaags, som flyttar in efter en totalrenovering av dubbla butiksytor eftersom Jenny Nilsson också öppnar ny butik och fik. Utöver det gör man i ordning tre kontor och dubbelt upp av både lager, kök och toaletter. Väggar, tak, ventilation, el, belysning, inredning, AC… – precis allt är nytt.

– Det finns inte en typ av hantverkare som inte varit inblandad, säger sonen Johan Gardelöf.

Fyllde två långtradare med släp

Hur många meter ny butiksinredning det handlar om vet man inte. Men, det krävdes två långtradare med släp för att köra hit allt.

– Nu håller vi på och packar upp 3 000 metallgalgar och 6 000 i plast, säger Ylva Gardelöf som för att beskriva allt annat arbete, som kommer utöver själva renoveringen som tagit ofantligt mycket tid.

Det finns det även utvändigt som vittnar om att en butik ska öppna längs gågatan. Neonskylten har kommit på plats, den lyckades man rädda vid branden.

– Den var helt ny, men vi visste ju inte om den skulle fungera. Det gjorde den, och passade dessutom perfekt i mått, säger Ylva Gardelöf.

Inne i gallerian visar också en ny skylt att familjen och Zaags är ny hyresgäst i H-City.

Valt att inte visa lokalerna för någon

Den som hade hoppats på att få en förhandstitt blir dock besviken. Familjen har bestämt att ingen ska få möjlighet att titta in förrän allt är klart. Det finns inte ens en skarv i brunpappen för fönstren, där man kan glutta lite.

Därför görs intervjun i ett angränsande utrymme som inte stillar nyfikenheten det minsta.

– Den dagen vi öppnar vill vi att det ska vara lika för alla, säger Johan med ryggen mot den stängda dörren.

Det hamras för fullt där inne. Sju AC-anläggningar byts ut, förklarar de ljudet på andra sidan väggen.

Satt privatlivet på paus

Familjen har satt hela sitt privatliv på paus under de här månaderna, så fort man inte varit i lokalen har man prioriterat vila för att orka vidare.

– Man förstod att det skulle bli massor med jobb, men det blev ändå ännu mer, säger Johan.

– Det har varit ”bu och bä, upp och ner”. Ett sådant himla jobb, så det är svårt att föreställa sig, säger Lars.

Summeringen blir: ”vi skulle aldrig göra om det”. Å andra sidan sa de precis samma sak när den tidigare butiken skadades i en brand 1999. Den branden orsakade en halvårslång stängning.

– Då hade vi i alla fall lokalen kvar. Och vi var yngre, säger Lars och skrattar. Det värsta har varit att vaknar mitt i natten, man går igenom allt i huvudet och funderar på hur saker ska lösas.

– Nu säger vi definitivt att vi aldrig skulle göra om det. Hade vi vetat hur mycket jobb det var, då hade vi inte gjort det, tillägger Johan.

– Alla tror vi är lediga nu, folk undrar vad vi ska göra ända till augusti. Men vi jobbar mycket mer nu än när vi hade affären, säger Ylva.

Men beslutet känns väl rätt?

– Ja, beslutet är rätt, och lokalen måste vi säga kommer att bli jättebra. Det blir som vi föreställde oss, vi kände att det skulle passa oss. Så när allt är klart och vi får börjar plocka in kläder, ställa i ordning alla grejer och vi får kassadisken på plats, då får vi säkert känslan att det här kommer bli kul. Då är det vårt.

Tacksamma för responsen

Folks respons kan liknas vid bränsle. Det har gett energi i denna inte bara jobbiga tid arbetsmässigt, det har varit även en känslomässigt jobbig period.

– Folk tycker det är spännande och är på oss hela tiden. Vi kan inte gå ut förrän folk frågar hur det går, och de säger att de sparar sig med att köpa kläder till vi öppnar.

– Eftersom det är så positivt bland folket, hoppas vi förstås att kunderna kommer tillbaka till oss. Sedan får man inte sticka under stol med att det är tuffa tider. Men som tur är har vi mycket folk utifrån, annars hade det inte gått. Vi får dessutom in många nya märken, som vi tänker kommer locka en yngre målgrupp.

Skjuter fram invigningen

Från början planerades för invigning i början av augusti. Det kommer man inte hinna, inser man nu. Det stundar ju en lång semesterperiod. Knappast för familjen, det har man inga förhoppningar om, men för hantverkarna. Så öppningen blir nog snarare i mitten av augusti.

– Beroende på när vi får in kläderna. Vi kan ju inte öppna en ny butik med vår- och sommarkläder, säger Johan.

Hur långt skulle ni säga att ni kommit?

– Vi har väl gjort ungefär 70 procent nu, uppskattar Lars. Nu börjar vi ändå känna att vi kommit någonstans, det roligaste är att precis allting blir nytt.

Vad ser ni fram emot mest?

– Att vi får öppna och det kommer kunder och man står bakom kassadisken. Den vanliga vardagen, som man är van vid. Det ser jag fram emot, säger Ylva Gardelöf.

– Jag ser mest fram emot att det ska bli bra för Hultsfred, tillägger Lars. Det är viktigt för de här små samhällena, att det finns något, så inte allting läggs ner.