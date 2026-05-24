MARDRÖMMEN FÖR DACKARNA – STJÄRNAN I NY KRASCH

Lagledaren Morgan Andersson har en del att fundera på efter Tai Woffindens nya olycka. Foto: Simon Henriksson

Tai Woffinden chockade alla med sin snabba comeback efter den våldsamma kraschen i Polen i mars förra året. Idag var det dags igen. Woffinden fick dras bort från en eldhärjad cykel i en seriematch i samma land.

Dackarnas lagledare Morgan Andersson var precis i kontakt med Woffinden, men samtalet bröts.

– Jag vet inte så mycket just nu, vi avvaktar lite meddelanden. Jag pratade med honom nyss, men det var dålig täckning så det bröts.

Klart är att Woffinden förts till sjukhus. Skadeläget är okänt. Bilderna från olyckan var dramatiska. Woffinden fick något fel på sin cykel och föll. Han fick sedan dras bort från den eldhärjade cykeln innan personal på plats kunde släcka branden med pulversläckare.

Vad tänkte du nu du såg situationen?

– Vad jag tänkte? Ja, det kanske är dags att turen vänder för honom. Det är för jäkla tråkigt för honom.

Vad tänker du kring att det sker så kort inpå förra kraschen?

– Ja, han var igång idag tyckte. Hans lag har kniven mot strupen och det är press på dem, men jag känner mest för honom.

Hur påverkar det Dackarna?

– Hur det påverkar att ha skador? Det är inte bra att ha skador i truppen. Det ställer till planerna lite.

Vad kommer ni köra för lag på tisdag?

– Det får du se klockan 21.00.