Premiären avklarad – nu är jordgubbssäsongen inledd

Louise Axelsson och Axelssons I Aby har inlett jordgubbssäsongen. I helgen har de röda bären haft premiär i gårdsbutiken. Arkivfoto: Lotta Madestam

Jordgubbssäsongen är inledd hos Axelssons i Aby. I helgen har de röda bären haft premiär i gårdsbutiken – så målet är nått. – Det är alltid lika roligt. Och alltid lika gott, säger gårdens ägare Patrik Axelsson.

Man hade satt målet vid att vara igång med försäljningen av gårdens egna jordgubbar till den 25 maj. Det var man i fjol, och lyckades även i år.

Försäljningen har inletts i helgen. Förvisso i lite blygsam skala till att börja med.

– Vi har plockat de första i går och i dag. Det är i små mängder fortfarande, men ändå något, sa Patrik Axelsson på söndagseftermiddagen.

”Små mängder” betyder omkring några hundra askar.

– Det kommer finnas jordgubbar i gårdsbutiken idag och framåt nu. Mängden kommer öka varje dag och en ännu rikligare volym tänker vi oss till kommande helg. De varma nätterna nu är bra, det uppskattar vi.

Har premiärgubbarna varit åtråvärda?

– Ja, det är de alltid, de går direkt. Folk vill ha våra jordgubbar.

Axelssons i Aby har öppnat även sina försäljningsställen i Vimmerby, Västervik, Oskarshamn och Nässjö.

– Så här i början är det dock inte alltid våra egna jordgubbar, utan det är en blandning. Vissa dagar är det våra, och vissa köper vi in för att hålla igång, säger Patrik Axelsson och fortsätter:

– Men mognar bara bären som vi tänker nu, så hoppas vi att det ska vara bara våra jordgubbar från veckoslutet som kommer.

Hur känns det att vara igång?

– Det är alltid lika roligt. Och alltid lika gott. Det har varit extremt långvarigt med frostnätter den här säsongen. Vi har tagit på och av väven och öppnat tunnlarna till och från i sex veckor, så det känns gott när de röda kommer nu.

Lagom till den här säsongen investerade företaget i fler odlingstunnlar, så målet är att öka mängden med 80 000 liter. Här kan du läsa mer om det.