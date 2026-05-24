Alla padelvinnare hyllades vid gala – han får bana uppkallad efter sig

Ali Tarabeih får nu en bana uppkallad efter sig. Här tillsammans med Stefan Lind under festen.

Niclas Jonsson tillsammans med Nordic Wellness platsansvarig Sofia Svalin. Anna Borgengren och Lena Larsson vann tredjeligan på damsidan.

Madeleine Carlsson och Mirell von Schantz respektive Edvin Kjellgren och Stefan Lind vann de högsta serierna. Foto: Pressbild

Nordic Wellness i Hultsfred avrundade seriesäsongen med en stor fest på Hotell Hulingen i Hultsfred. Alla vinnare av de olika serierna hyllades.

Över 60 lag totalt sett har deltagit i seriespelet under våren.

– Det är en fantastisk siffra som vi hoppas kunna hålla i till höstens omgång, säger Stefan Lind, padelansvarig på Nordic Wellness i Hultsfred.

Stefan Lind vann själv den högsta serien på herrsidan tillsammans med Edvin Kjellgren före duon Kim Frilund och Adam Persson. På damsidan drog Mirell von Schantz och Madeleine Carlsson det längsta strået före Johanna Rotebäck och Hanna Adolfsén.

– Intresset var högre denna omgång än den varit någon gång tidigare hos oss och det är vi ju nöjda med. Vi hoppas så många som möjligt blir kvar till höstens omgång som startar i september.

Ali får bana uppkallad efter sig

Under lördagskvällen var det avslutningsgala på Hotell Hulingen, där alla vinnare av de olika serierna hyllades. Ett drygt 40-tal fanns på plats.

– Intresset för kvällen är okej och de som är där uppskattar det verkligen, men vi känner väl att det vore kul om ännu fler ville delta när vi bjuder på en sådan kanonkväll, säger Stefan Lind.

I samband med festligheterna fick också Ali Tarabeih ett särskilt pris.

– Han är en viktig ambassadör hela vår verksamhet på Nordic Wellness i Hultsfred. Han sprider glädje och god stämning hos oss varje dag. Ali får därför en bana uppkallad med sitt namn under juni, juli och augusti i vår bokningsapp.