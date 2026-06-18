DEBATT: EU:s bilregler i praktiken redan beslutade – Sverige avgör hur hårt de slår

EU:s nya regler för uttjänta fordon – den så kallade ELV-förordningen – är i praktiken redan klara. Omröstningen i Europaparlamentet i juni väntas bli en formalitet. Brysseluppgörelsen är klar. Nu flyttas fokus till svenska myndigheter.

För även om förordningen är direkt bindande för alla medlemsländer är det den nationella tillämpningen som avgör om den blir rimlig, eller krossar bilägare, småverkstäder och hobbymekare.

Den nya förordningen är ett paradigmskifte. Från enkel avfallspolitik till ett regelverk som styr hela fordonets livscykel – från ritbord till demontering. Den drabbar inte bara bilindustrin. Alla som äger en bil, mekar i garaget eller driver en liten verkstad ute på landsbygden drabbas. Likaså alla bilälskare som ser fordonet som mer än bara ett transportmedel.

Vi vet att samma EU-regler kan tillämpas milt i ett land och med järnhand i ett annat. EU sätter ramarna. Sverige bestämmer nu hur stor smällen blir.

En blågul regering som värnar frihet, äganderätt och företagande samt landsbygdens väl kan använda tolkningsutrymmet för att se till att reparationsundantagen fungerar i verkligheten, att kulturfordon skyddas och att byråkratin hålls nere. Då kan svenskarna fortsätta äga, reparera och bevara sina bilar utan orimliga krav och byråkrati.

En regleringsinriktad rödgrön regering gör tvärtom. Tolkningarna blir snävare, kontrollerna hårdare och kostnaderna förödande för både privatpersoner och företag.

Sverigedemokraterna röstade nej till ELV-förordningen i Europaparlamentet. Kostnaderna är för stora och konsekvenserna för äganderätt, privat bilbyggande och reparation för allvarliga.

När regelverket snart har klubbats i EU avgörs nästa kapitel hemma i Sverige. Myndigheternas tolkningar, regeringens styrning och vilka politiska prioriteringar som sätts avgörs av den majoritet som styr landet.

Valet av regering avgör alltså exakt hur hårt Brysselreglerna kommer att slå mot svenska bilägare och verkstäder.

Charlie Weimers (SD)

Delegationsledare Sverigedemokraterna i EU-parlamentet

Beatrice Timgren (SD)

Europaparlamentariker

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare

Johnny Svedin (SD)

Riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD)

Regionråd