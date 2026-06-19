ALV INVIGDE JUNIBACKEN – 150 publikplatser blev 800

Besökarnas intresse för Junibacken var stort - lunchföreställningen var precis som dagens två tidigare fullsatt.

Nya Junibacken invigdes på midsommarafton. 150 öppna sittplatser på gamla "kullen" har blivit 800 under tak på läktaren. Även scenområdet är större och nu kan Alva dansa ordentligt med sotaren på balen. Foto: Stefan Härnström

På Astrid Lindgrens Värld blev midsommarfirandet extra stort i år. Nya Junibacken invigdes med ett jätteintresse från besökarna. Både parkgäster och skådespelare har nu en mycket större värld för Madicken och de andra karaktärerna att vara i. Publikplatserna är som exempel mer än fyra gånger fler än på den förra "kullen"; med ett tak.

Junibacken har växt till sig i storlek med större byggnader och rullstols- och barnvagnsvänligare ytor. Publikläktaren har nu tak och tre in- och utgångar till resten av parken. Själva miljön som innehåller husen och scenområdet är också mycket större – nu kan till exempel Alva och sotaren verkligen dansa loss på balen.

När vår tidning träffar Astrid Lindgrens Världs vd Joacim Johansson vid Junibacken två timmar efter öppnandet ställer vår reporter frågan om han hunnit få någon uppfattning om vad besökarna tyckt än så länge.

– Jag har fått uppfattningen på applåderna att det uppskattas. Det har ju varit två föreställnignar såhär långt. Uppskattningen är nog stor eftersom det varit helt fullsatt på båda föreställningarna.

Byggt från augusti till nu

Området började byggas ganska precis efter att man stängde för säsongen i slutet av augusti och ända fram till igår kväll och det har som sagt blivt mycket större och rymligare. Fler sittplatser på en stor läktare, Junibackshusen är i mycket större skala med en utskjutbar scen där balen utspelar sig.

– Det är större, framför allt på publikplatserna. Nu är det 800 som kan sitta här och tidigare var det ungefär 150 som kunde sitta, så det är en jätteskillnad. Så är själva spelytan och området där skådespelarna är nog tre gånger så stor. Det ligger på samma plats som tidigare, det är bara att vi har tagit ner lite av skogen bakom för att få rum här.

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Besöksrekordet fortfarande i sikte

Midsommarfirandet på ALV fick väl vad man kan kalla ett ypperligt väder med 25 grader och sol och massor av besökare men juni har än så länge varit ganska regnigt och trist. Så hur går det för parkens ambition att sätta nytt besöksrekord och går de svagare veckorna att hämta in?

– Jo men det gör det. Vi har ju tappat lite de här närmaste veckorna här i juni med det finns alla möjligheter. Maj var ju väldigt, väldigt bra. Där gick det ju till och med över förväntan, sedan har just juni varit lite svagare. Det är långt kvar på säsongen, många veckor kvar!