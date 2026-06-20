Nya hållplatsen viktig för bygden – här invigs den av kommunalrådet

Under förmiddagen var representanter från JLT, Filmbyn. Eksjö kommun, Emilkraften och Vimmerby kommun på plats. Besökare bjöds på fika och kunde tävla om årskort på Filmbyn. Foto: Johanna Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande Markus Kyllenbeck blev en av de första att kliva av bussen vid Filmbyns nya sommarhållplats. Foto: Johanna Karlsson

Sedan länge har Filmbyn i Mariannelund efterfrågat en egen busshållplats för att besökare som kommer med buss ska slippa den livsfarliga övergången med tung trafik över Göreda bro. Under tisdagen invigdes äntligen en sommarhållplats, och en av de första gästerna att ta sig med buss till Filmbyn var Markus Kyllenbeck, kommunalråd. – Det känns jätteroligt! 325:an är en busslinje som fungerar väldigt väl.

Som Jönköpings läns och Eksjö kommuns allra sista utpost har Filmbyn i Mariannelund bara meter till läns- och kommungränsen mot Kalmar och Vimmerby. Den som velat ta sig till Filmbyn med hjälp av kollektivtrafiken har vackert fått kliva av på andra sidan länsgränsen och gå i vägrenen över den hårt trafikerade Göreda bro.

När den nya sommarhållplatsen invigdes under festliga former fanns representanter från både JLT, Eksjö kommun, Emilkraften och Vimmerby kommun på plats.

Filmbyns verksamhetsledare Ingela Nilsson Nachtweij är glad över lösningen och de möjligheterna den medför när det kommer till besökare och musikkvällar med mat och dryck. Dessutom underlättar hållplatsen logistiken för de anställda.

– Vi har en anställd i köket, Anton, som gör sin tredje sommar hos oss. Han åker buss från Hult och har alltid fått gå av på andra sidan bron. Livsfarligt. Idag kunde han kliva av här utanför. Jättebra!

Viktig "gatupratare" för kommunen

På plats från Eksjö kommun fanns båda kommunalråden, Markus Kyllenbeck (M), som anlände med buss, och Sebastian Hörlin (S), samt näringslivschef Daniel Islann.

Daniel Islann påpekar vikten av Filmbyn som ”gatupratare” längs med riksväg 40.

– Det är till glädje för hela kommunen med den här typen av ”gatupratare” som får turister att stanna och göra ytterligare ett stopp i kommunen.

Även Sebastian Hörlin menar att satsningen och samarbetet med JLT är något som gynnar hela bygden.

Det här ökar förutsättningarna för att turista i området, och det underlättar för besökare och anställda även vid Spilhammars camping. Det gynnar även de boende i området som kan ta bussen härifrån eller ta bussen hit från Mariannelund. Det finns många fördelar, och jag hoppas att det blir ett stående inslag framöver.

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Samarbete över kommungränsen

Pirsoka Kallay från Vimmerby turistbyrå var även hon på plats. Trots att Filmbyn ligger i grannkommunen finns ett nära samarbete mellan Vimmerby kommun och besöksmålet, och turistbyrån får ofta frågor om hur man tar sig med buss till Filmbyn.

– Våra gäster märker inte om det här är en länsgräns. Det är besöksmålen som är det viktiga, och det här hör till vårt upptagningsområde. Det här var inte en dag för tidigt och kommer bli så mycket bättre!

Klockan 11.15 anlände Markus Kyllenbeck med buss 325 och fick kliva ut vid den nya hållplatsen och högtidligt klippa bandet.

– Nu åkte jag bara från torget så det blev en kort åktur, men det känns ju jätteroligt. Den största anledningen till att jag tycker det är bra är att det är väldigt smalt och tokigt vid bron och det är inte meningen att folk ska gå över där. Jag är glad att Kalmar och Jönköpings län kan komma överens om en sådan här sak.

Blir det fler bussturer för dig?

– Det blir fler bussturer. Bussarna är så mycket finare nu för tiden, och 325:an är en busslinje som fungerar väl. Vi har dessutom fått en ny fin väg mellan Eksjö och Nässjö så pendlingen ökar.

Kan det bli aktuellt att jobba för att ha den här hållplatsen en längre period än juni-augusti?

– Vi har ju besökstider som är sommaranpassade här, men maj till september skulle det ju vara i så fall.