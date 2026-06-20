Regionen ser ut att missa budget – med över 200 miljoner

Region Kalmar län ser ut att missa budget. Och det ordentligt.

Efter årets fyra första månader redovisar förvisso Region Kalmar län en positiv helårsprognos, men prognosen visar samtidigt på ett klart lägre överskott än budgeterat.

Delårsrapporten för januari till april visar att prognosen på helåret pekar mot ett resultat på 119,8 miljoner kronor. Det är 212,1 miljoner kronor lägre än det budgeterade överskottet på 331,9 miljoner kronor.

Regionen beskriver dock den ekonomiska prognosen som osäker.

Underskotten från 2023 och 2024 lyckades man återställa med det positiva resultatet förra året. Men regionen ser stora utmaningar framåt kopplat till demografiska förändringar, ökade investeringsbehov och en osäker omvärld.

"För att möta ökade kostnader fortsätter arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Det handlar bland annat om effektiviseringar, ökad digitalisering, utveckling av nära vård, förbättrade vårdflöden och ett fortsatt fokus på att minska beroendet av inhyrd personal. Arbetet med att stärka verksamheternas beredskap och robusthet fortsätter också", skriver regionen efter regionstyrelsen.