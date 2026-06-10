HITTADE PÅ ATT HON BLIVIT KNIVHUGGEN AV SIN SYSTER

En kvinna i 40-årsåldern åtalas för falskt larm. Detta efter att hon ringt SOS Alarm och uppgett att hon blivit knivhuggen av sin syster i låret. När polis och ambulans kom dit visade det sig inte stämma.

Det var i början av april som polis och ambulans skickades till en adress på en ort i Västerviks kommun. Detta efter samtal från en kvinna till SOS Alarm.

I samtalet uppgav kvinnan, som är i 40-årsåldern, att hon blivit knivhuggen av sin syster i låret flera gånger. När polispatrullen anlände befann sig kvinnan tillsammans med en annan kvinna i bostaden.

Enligt patrullens rapport var båda kvinnorna kraft berusad. Nu uppgav kvinnan att hon för ett par dagar sedan blev knivhuggen av sin syster.

Kvinnan ska ha visat upp sitt lår, där det enligt polisen gick att skönja två till tre mindre rispor. Patrullen bedömde att det rörde sig om ytliga rispor som inte var dagsfärska och det var även svårt att avgöra om de var skapade av en kniv eller inte.

För polisen hade kvinnan svårt att redogöra för när detta eventuellt ska ha skett.

Minns själv inte samtalet

Patrullen på plats noterade att det var väldigt lugnt i lägenheten och upplevde det som att kvinnan förstärkt vad som skulle ha hänt samt allvaret i det hela.

Under ett förhör, som hölls i slutet av maj, säger kvinnan att hon inte minns larmsamtalet. Varför hon sagt att hon blivit knivhuggen vet hon inte. Hon påstår inte att polisen ljuger eller liknande.

Nu åtalas kvinnan för falskt larm. Åklagaren anser att kvinnan genom sitt handlande orsakat utryckning av polis och ambulans, vilket var en onödig säkerhetsåtgärd.