Succéörfattaren släpper nästa del i sin verklighetstrogna serie

Snart släpper Samuel Karlsson "Ett andetag från döden". Det är den andra av två tredjedelar i hans serie om kvällstidningsreportern Tasha Tikkanen från Vimmerby. Foto: Pressbild

Succéförfattaren Samuel Karlsson, bördig från Djursdala, släppte för ett par år sedan första boken i sin nya serie. Nu i början av juli kommer den andra av tre delar. – Jag försöker ligga så nära polisens och journalisternas verklighet som möjligt, berättar han.

Den utflyttade Djursdalabon Samuel Karlsson har haft stora framgångar med sin Mörköserie. Böckerna har nått en upplaga på runt 800 000 exempelar och det är en serie Samuel Karlsson inte har släppt.

Men han har valt att ta sig an en ny, mer samhällskritisk riktning i författarskapet genom en annan serie. Här får läsaren följa kvällstidningsreportern Tasha Tikkanen som i den första boken bodde i Vimmerby.

Nu har hon flyttat till huvudstaden.

– Min reporter, som har huvudrollen, kommer från Vimmerby och den första delen utspelade sig ganska mycket i just Vimmerby, där hon jobbade på lokaltidningen. Nu har hon flyttat till Stockholm och utreder ett fall här uppe, berättar Samuel Karlsson.

I "Ett andetag från döden" kastas reportern Tasha Tikkanen mellan sprängningar och skjutningar på Stockholms gator, samtidigt som den undre världen kryper allt närmare. Hennes lillasyster Nadja hamnar i svåra trångmål och jagas av både polis och kriminella.

– Hon är misstänkt för mord, vilket hon blev redan i den första boken. Nu är ett kriminellt gäng också ute efter henne, eftersom hon slarvat bort ett parti med knark.

Parallellt med att Tasha Tikkanen bevakar gängkonflikten i Stockholm måste hon försöka rädda sin syster.

– Hon blir själv indragen i spelet och måste hjälpa de kriminella. Hon hamnar i ett etiskt dilemma.

Återvänder till Vimmerby

Två tredjedelar in i boken flyttas handlingen tillbaka till Vimmerby igen. Från första början har Samuel Karlssons tanke varit att serien ska bestå av tre böcker.

– I den första delen handlade mycket om hur drogproblematiken ser ut i Vimmerby. Jag har pratat med polisen lokalt om kristall, som inte alls är lika förekommande i storstaden. I den här boken skildrar jag mer kokain och marijuana i Stockholm, och i del tre kommer jag försöka plocka upp hur det ser ut i andra länder.

Den röda tråden och det genomgående temat är hans skepsis mot vad han anser är legaliseringslobbyn.

– Jag är väldigt kritisk till hur man försöker förenkla problematiken som är för ungdomar i dag. Det är regel att tonåringar i dag blir erbjudna narkotika om man är ute och festar. Då kanske man testar en lättare drog och efter ett tag blir det något tyngre. Tillåter man en sak, tror jag att vi kommer få större problem med de tyngre drogerna. Så jag är ifrågasättande till dem som står för legaliseringsidén.

Varifrån kommer ditt engagemang i den här frågan?

– Vi bor själva i en liten förort till Stockholm. Det är lika många invånare som i Vimmerby, det finns ishall, skola och är lika idylliskt. Även här händer mycket tråkiga saker. Jag har sett i min omgivning, på ganska nära håll, hur tonåriga ungdomar hamnar i svåra problem. En del klarar att bara testa medan andra råkar riktigt illa ut. Vi sviker en hel generation genom att låta det pågå. Det är ett viktigt tema som jag brinner för och det är ett ganska ambitiöst projekt. Sedan som läsare ska man tycka att den är spännande och bli fångad av handlingen.

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Boken släpps 2 juli

Mörköserien då? Jo, det kommer snart en åttonde del i den serien, där Jessica Jackson utreder mord i norra Kalmar län.

– Jag varvar dem nu kan man säga. Förra sommaren kom en Mörködeckare och nu kommer den här. Den åttonde delen skriver jag på nu och den kommer nästa år. Jag har ju mina rötter i trakterna och för mig sätter det igång fantasin med mörka skogar, sjöar och havet som är i Västervik.

Om han kommer till Vimmerby för lansering eller något författarbesök är oklart.

– Kanske framåt augusti, men det är inget som är planerat.

Boken "Ett andetag från döden" släpps den 2 juli i sommar.