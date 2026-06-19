Sju av tio ungdomar i Vimmerby sommarjobbar

SCB har släppt ny statistik för gymnasieelevernas förvärvsinkomster under sommarmånaderna. Andelen ungdomar som sommarjobbar i Vimmerby kommun är högre än i övriga landet.

Under förra året hade 360 av 497 gymnasieungdomar i Vimmerby kommun förvärvsinkomst under juli eller augusti. Det betyder att 72 procent av ungdomarna sommarjobbade i någon utsträckning. Inte särskilt överraskande med Astrid Lindgrens Värld och alla kringeffekter från turismen.

– Att så många som 72 procent av ungdomarna sommarjobbar är en hög siffra jämfört med andra kommuner. Vimmerby är en av de kommuner som har högst andel sommarjobbande unga. I riket som helhet är siffran 51 procent, säger Linn Eriksson, statistiker på SCB.

Inkomsterna för Vimmerbys unga är också högre än i riket som helhet. SCB har slagit ihop de sommarjobbande ungdomarnas förvärvsinkomster i juli och augusti till en samlad sommarinkomst.

– Medianinkomsten för en sommarjobbare i Vimmerby var 17 100 kronor. I riket som helhet tjänade en typisk sommarjobbare 9 800 kronor förra sommaren. I statistiken kan vi inte urskilja timlön eller arbetade timmar, vilket spelar roll för inkomstens storlek.

Här skiljer sig Vimmerby

Generellt är inkomsterna högst i kommuner med besöksnäring och lägst kring de större städerna, men exempelvis stora lokala arbetsgivare kan också påverka bilden.

I Vimmerby hade sommarjobbare inom industri, tillverkning och bygg en medianinkomst på 34 700 kronor, vilket kan jämföras med sommarjobbare inom hotell och restaurang som låg på 17 000 kronor.

Sommarinkomsterna i Vimmerby kommun är ungefär lika höga för tjejer och killar, vilket skiljer Vimmerby från många andra kommuner i landet. I de allra flesta kommuner tjänar killarna mer än tjejerna, samtidigt som det är fler tjejer än killar som sommarjobbar.

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Det varierar stort mellan kommuner när det gäller hur stor andel av ungdomarna som sommarjobbar. I Arjeplog jobbade 88 procent av ungdomarna under sommarmånaderna medan det i Danderyd utanför Stockholm var 31 procent.

– När det kommer till i vilken utsträckning som ungdomar arbetar och tjänar pengar brukar näringsstrukturen i kommunen spela in. Det kan vara hur många enkla jobb som finns, hur konkurrensen om jobben ser ut men också hur motiverade ungdomarna är att arbeta, säger Linn Eriksson.

Generellt ökar sysselsättningsgraden i kommuner som erbjuder många ferieplatser. HÄR kan du läsa hur det ser ut i Hultsfred, HÄR i Västervik och HÄR i Kalmar.