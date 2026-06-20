Lugnt firande i länet – man körde rattfull på gräsklippare

I Vimmerby och Hultsfred finns inga misstankar om brott enligt polisens presstjänst. Västervik har haft ett rattfylleri under morgonen och Kalmar två stycken.

I Kalmar finns det även två fall om misshandel att rapportera om. Många firar midsommar på Öland, men där verkar det ha gått lugnt till. Polisen larmades till ett bråk i relation under natten, men ingen ska ha blivit allvarligt skadad.

Händelsen som sticker ut mest är en man i 60-årsåldern i Blomstermåla som tog gräsklipparen till en boende under midsommardagens morgon. De boende hade ingen aning om vem mannen var som klev upp på altanen och gapade och skrek. Det visade sig att han hade åkt åkgräsklippare till bostaden och var rejält berusad. Mannen greps och utreds för grovt rattfylleri.

– Man får säga att det varit relativt lugnt, säger Sara Andersson vid polisen.