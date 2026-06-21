Klart: Säger ja till ny nämnd – ihop med flera andra kommuner

Efter att Linköpings kommun sa upp samarbetet med de samverkande kommunerna inom ÖVIS för ett par år sedan började det utredas om en överförmyndarnämnd skulle inrättas. Nu har kommunfullmäktige sagt ja till detta.

En överförmyndare är politiskt tillsatt och enligt lag ska varje kommun antingen ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Uppdraget går helt enkelt ut på att se till att gode män och förvaltare sköter sig.

Vimmerby har en överförmyndarsamverkan kallad ÖVIS tillsammans med Kinda, Ydre och Åtvidaberg sedan drygt tio år tillbaka i tiden. För att försöka lösa den svåra bristen på gode män har man haft en samverkan med Linköpings kommun i hanteringen av uppdrag.

Under vintern 2024 valde Linköpings kommun att säga upp avtalet. Det gjorde att kommunen förra våren tog beslut om att utreda ett eventuellt införande av en överförmyndarnämnd tillsammans med de övriga kommunerna i samverkan.

Ola Karlsson, kommundirektör i Vimmerby, föredrog ärendet när det var uppe för beslut i kommunfullmäktige i juni månad.

– Utgångspunkten var en granskning från revisorerna under 2023. KMPG granskade då verksamheten och kom fram till att den endast delvis bedrevs ändamålsenligt. Det fanns flertalet utvecklingsområden och många av dem såg man blev mötta om man bildade en gemensam överförmyndarnämnd, säger han.

Gör det hela mindre sårbart

Det skulle kunna höja verksamheten och göra den mindre sårbar.

– Bland annat är en nämnd mindre sårbar för yttre påverkan och påtryckningar än en enskild överförmyndare. Det är mindre risk för jäv och man kan ha bredare erfarenhet än vad en ensam kan ha. En överförmyndarnämnd blir alltså mindre sårbar och mindre beroende av enskilda personer när beslut fattas gemensamt av flera personer.

Trenden i hela landet är också tydlig. År 2004 var det 46 procent av landets kommuner som bedrev detta i nämndform. 2021 hade det ökat till 70 procent.

– Och i dag är andelen ännu högre.

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Gäller från årsskiftet

Fullmäktige fattade därefter beslut om att inrätta nämnden. Den nya ordningen kommer att gälla från och med 1 januari 2027.

I samband med detta sker också ett namnbyte. ÖVIS blir ÖV och det står för överförmyndarverksamheten. Förutsättningarna för att detta ska bli av är att fullmäktigeförsamlingarna i Kinda, Ydre och Åtvidaberg fattar samma beslut före halvårsskiftet.