LÄNET: Man åtalas för våldtäkt – åklagaren begär utvisning

En man åtalas vid Kalmar tingsrätt för våldtäkt. Brottet ska ha skett i Mönsterås kommun i april.

Brottet ska enligt åtalets stämningsansökan klassas som våldtäkt. I andra hand vill åklagaren att mannen döms för oaktsam våldtäkt och misshandel. Misshandeln ska ha bestått av bett och slag.

Han anhölls först i sin frånvaro men greps strax därefter och häktades. Utöver fängelsestraff så yrkar man på utvisning med förbud att återvända på obestämd tid.

Mannen förnekar brott. Bevisningen består bland annat av stödvittnen, fotografier, kommunikation mellan de inblandade och rättsintyg.

Händelsen inträffade i april i år.