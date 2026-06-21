SMÅLAND: Man gripen – för mord- och våldtäktsförsök

Någon form av kidnappningshistoria kan ha utspelat sig i Nässjö inatt. En man i 40-årsåldern är gripen för mordförsök, våldtäktsförsök och olaga frihetsberövande.

Det var vid 01.30-tiden polisen larmades till flerfamiljshuset i centrala Nässjö. En inringare hade då hört skrik och gråt från en lägenhet.

Polisen lyckades lokalisera rätt lägenhet och fann en man i 40-årsåldern samt en vuxen kvinna i lägenheten.

Mannen är nu gripen för mordförsök, våldtäktsförsök och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska inte ha fått allvarliga skador och inte behövt sjukhusvård.

Det ska i nuläget vara oklart om de inblandade personerna känner varandra sedan tidigare.

"Polisen jobbar nu vidare med utredningsåtgärder. Mer information kan inte lämnas i ärendet", skriver polisen på sin hemsida.