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SMÅLAND: Man gripen – för mord- och våldtäktsförsök

Foto: MostPhotos

SMÅLAND: Man gripen – för mord- och våldtäktsförsök

KRIM 21 juni 2026 09.55

Någon form av kidnappningshistoria kan ha utspelat sig i Nässjö inatt. En man i 40-årsåldern är gripen för mordförsök, våldtäktsförsök och olaga frihetsberövande.

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Det var vid 01.30-tiden polisen larmades till flerfamiljshuset i centrala Nässjö. En inringare hade då hört skrik och gråt från en lägenhet. 

Polisen lyckades lokalisera rätt lägenhet och fann en man i 40-årsåldern samt en vuxen kvinna i lägenheten. 

Mannen är nu gripen för mordförsök, våldtäktsförsök och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska inte ha fått allvarliga skador och inte behövt sjukhusvård. 

Det ska i nuläget vara oklart om de inblandade personerna känner varandra sedan tidigare. 

"Polisen jobbar nu vidare med utredningsåtgärder. Mer information kan inte lämnas i ärendet", skriver polisen på sin hemsida.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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