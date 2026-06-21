Man misstänks för rattfylleri – fick följa med patrullen

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Foto: MostPhotos
En man i 25-årsåldern stoppades vid 22.20-tiden på lördagskvällen på Storgatan i Hultsfred.
Polisen genomförde vid tidpunkten en förar- och fordonskontroll på Storgatan. Bilföraren blev misstänkt för drograttfylleri och medtogs för ytterligare provtagning.
I övrigt ska det ha varit en lugn natt i Vimmerby och Hultsfred.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
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