Man misstänks för rattfylleri – fick följa med patrullen

En man i 25-årsåldern stoppades vid 22.20-tiden på lördagskvällen på Storgatan i Hultsfred.

Polisen genomförde vid tidpunkten en förar- och fordonskontroll på Storgatan. Bilföraren blev misstänkt för drograttfylleri och medtogs för ytterligare provtagning.

I övrigt ska det ha varit en lugn natt i Vimmerby och Hultsfred.