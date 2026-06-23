Man i 90-årsåldern fastnade i skogen – hittades av räddningstjänsten

Vid 17.30 larmades räddningstjänsten till ett skogsparti utanför Vena där en äldre man strandat med en trasig trehjuling. Problemet var att han inte var där.

Räddningstjänsten fick ge sig ut på jakt och kunde hitta mannen efter en bra stund, ett par kilometer ifrån den ursprungliga platsen.

– Vi varit och letat i de olika delarna, men han var vid en annan göl några kilometer därifrån. Det är som en liten mopedbil han färdats i, jag kallar det trehjuling och maskinen fungerade inte. Men mannen mådde bra och anhöriga är på väg för att transportera hem honom, säger Ulf Bovein vid räddningstjänsten.