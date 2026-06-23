Djursdala vann stort efter säsongens bästa insats

Djursdala SK svarade för säsongens bästa insats. Det resulterade i en klar 5–2-seger hemma mot Höreda GIF. Simon Henriksson och Anton Brorsson noterades för dubbla fullträffar. – Vår helt klart bästa prestation för i år, säger tränaren David Henriksson.

Djursdala SK har tagit tre raka segrar och hållit nollan i samtliga tre matcher. I kväll kom fjärde raka segern när Höreda GIF besegrades med 5–2 hemma på Dalavallen. En lysande bra öppningshalvlek och ledning med 3–0 la grunden till triumfen. Anton Brorsson gjorde ettan och trean och Simon Henriksson tvåan.

Tränaren David Henriksson hade bara lovord att applicera på lagets första halvlek.

– Första halvlek är det bästa vi har spelat i år. Vi går ut och totaldominerar. Vi spelar sjukt fin fotboll, spelar med ett självförtroende och ett lugn som jag inte har sett på länge. Vi hittar helt rätt i vårt spel, skapar långa anfall, spelar genom mitten och vänder ut på kanterna. Vi har också ett otroligt bra försvarsspel och återerövrade boll otroligt snabbt, säger David Henriksson.

Höreda bytte in offensivt skicklige Ludvig Eriksson i andra halvlek och han reducerade två gånger om.

– Han sätter igång deras spel samtidigt som vi inte riktigt är där första fem minuterna och det utnyttjar han två gånger om.

"Tar match för match"

Djursdala steppade sedan upp och vann med 5–2. Fjärde målet var ett självmål och femte målet svarade Simon Henriksson för.

– Vi tar tag i det igen och hittar tillbaka till det vi hade i första. Vi spelar fin fotboll, skapar väldigt mycket och försvarar oss bra. De har några lägen när det står det 4–2, men vi stänger matchen med 5–2.

Djursdala hakar i och med segern på i toppen och ligger sju poäng efter trean Fårbo FF. Det är inget som David Henriksson tänker på.

– Vi tar match för match och tittar inte för mycket på tabellen. Vi jobbar på och det handlar om att bibehålla detta och göra samma sak varje match.

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Arvidsson hyllas

David Henriksson gav Jonathan Arvidsson en stor portion beröm efter segern.

– Han gör sitt livs fotbollsmatch. Han sätter inte en fot fel, bryter, löper och fyller på. I dag var han helt otrolig. Han förtjänar allt beröm han kan få. Det var en jäkla insats från hans sida.

Beröm delades också ut till Simon Henriksson, Anton Brorsson och Ludvig Lundqvist.

– Simon sprang kopiöst mycket och jobbade hårt. Det var kul för Brorsson att göra två mål, han slet hårt på mitten hela matchen. Det var kul att se ”Ludde” komma in i andra halvlek. Han såg pigg ut och förhoppningsvis är han frisk och tillbaka här nu.

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