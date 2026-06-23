Magdalena Andersson överraskar campinggästerna – ”Inte beredd på det”

Även familjen Dahlström från Huddinge fick ett besök under middagen. Foto: Sara Åstrand

Tillsammans med partisekreterare Tobias Baudin gick partiledaren runt och hälsade på gästerna, samt ställde frågor om vad de ville se av politiken. Foto: Sara Åstrand

Magdalena Andersson (S) ställde upp på bild med Wilma och Kian från Gävle när hon under tisdagseftermiddagen besökte Västerviks Resort. Foto: Sara Åstrand

Ett av stoppen på Socialdemokraternas Sverigeturné var Västerviks Resort. Men det kanske inte är alla som förväntar sig att en partiledare ska dyka upp mitt under semestern.

– De brukar bli lite förvånade och så brukar de säga ”är det Magdalena Andersson?”. Sedan blir det bra samtal, berättar partiledaren om hur reaktionerna brukar vara.

Har du något favoritställe av platserna du hittills besökt på turnén?

– Jag tycker att alla är värda ett besök, men såklart är det här väldigt mysigt med alla husvagnar och barn och allting.

Stannade vid flera stugor

Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin stannade till vid flera husvagnar och stugor. De frågade om allt från vardagliga saker som vilken den bästa grillen är, till vad väljarna skulle göra om de själva var statsminister och om de viktigaste frågorna för unga just nu.

Några som blev överraskade var familjen Sandström Franzén från Nybro. Den lilla grillen hade precis tänts när Magdalena Andersson gick fram och frågade om grillen var bra, eftersom hon nämligen själv hade tänkt köpa en sådan. Det var minst sagt något som chockade familjen.

– Jag var inte beredd på det, men det kändes bra. Det har varit så lugnt här, men så kom hela ligan, säger en i familjen och syftar på partiledarens personalstyrka samt kommunpolitiker och anställda på resorten.

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Campinggästerna trodde det var bröllop

Det var även middagsdags för familjen Dahlström från Huddinge som satt ner och åt när Magdalena Andersson gick fram till dem. Av dem ville partiledaren veta var den bästa campingplatsen var, vilket enligt familjen är en plats norr om Valdemarsvik. Sedan lämnade hon dem för att äta vidare.

– Jag tänkte gud… vi såg först inte vilka det var. Vi tänkte nog ”är det något bröllop?” för att det kom så mycket människor. Men nu förstår vi varför polisen var här också, säger familjen efteråt.

Det var även en hel del campinggäster som kände igen partiledaren på avstånd och gick fram för att fråga om en bild. Några av dem var Wilma och Kian från Gävle.

– Det var kul. Hon var på min skola i höstas, säger Wilma.